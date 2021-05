El primer punto del orden del día del pleno de ayer en Cambre fue la toma de conocimiento del informe de la Intervención Municipal sobre los reparos que efectuó a obras, facturas, resoluciones y pagos efectuados el año pasado. En total fueron 211 reparos que sumaron algo más de 1,5 millones de euros. Estos reparos suelen hacerse por ser abonos sin consignación presupuestaria, o ser facturas reiteradas que deberían ser un contrato de servicio (como el suministro de agua).

La factura más pequeña con reparo fue de 2,70 euros y la más elevada, 182.942 euros precisamente a Augaservi, por el abastecimiento.

El pleno aprobó, con los votos favorables de Unión por Cambre, Alternativa dos Veciños y PSOE, el nuevo expediente para contratar el servicio de ayuda en el hogar.

El sindicato UGT impugnó el contrato al entender que incumplía el convenio colectivo, rebajaba el valor de la hora y se “licitaba a la baja”, sin incluir además la actualización del IPC. El Concello no esperó a la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia porque estimó parcialmente las alegaciones del sindicato y el pasado mes de marzo paralizó la licitación cuando las empresas Senes Cit y Al Alba, ya habían presentado ofertas, con el fin de modificar los pliegos.

El Ejecutivo reconoció “deficiencias” y “fallos” en los pliegos. El nuevo contrato se licitará por 2,7 millones de euros frente a los 2,4 de la primera licitación, y un plazo de dos años con posible prórroga por otros dos (en total 5,8 millones frente a los 5,1 del anterior contrato). En el pliego ahora primará la calidad y las mejoras técnicas y la gestión sobre el precio por hora, según afirmó el Gobierno local. Entre las modificaciones del contrato que ha hecho el Ejecutivo figura la obligación de que la adjudicataria tenga un local en Cambre.

El Ejecutivo llevó a pleno hasta seis acuerdos de la Junta de Gobierno que aprobaron correcciones en proyectos de obras a requerimiento de la Diputación. En un caso, la reforma integral de la plaza Fernando Buesa en O Temple, era la segunda revisión.

El Gobierno local reconoció que existía “un problema de organización interna” en cuanto a la gestión de estos proyectos. El PP no apoyó estos puntos porque el Ejecutivo no explicó si el arquitecto podía informar los proyectos (el edil Juan Leirós indicó que remitirá un informe sobre esto en unos días) y por qué no informaba el ingeniero.

El alcalde, Óscar García Patiño, indicó que el problema es que ahora “hay que justificar todas las bajas” y sería necesario “simplificar la tramitación”. El Gobierno local aprovechó el pleno para presentar las bases del Concurso de Escaparates de Nadal, las bolsas para deportistas de nivel (15.000 euros) y las bases y convocatorias de los torneos de ajedrez y de chave.