El Concello de Betanzos ha aprobado inicialmente en pleno con los votos del PSOE y PP y la abstención del BNG un convenio con las juntas de compensación del polígono de Piadela que incluye, entre otros extremos, una ampliación de los usos. El acuerdo estipula que los industriales sean los prioritarios, pero que el parque empresarial pueda albergar también usos comerciales, oficinas, hoteleros o deportivos y recreativos.

El convenio recoge también que las juntas de compensación y el Concello renuncian a la solución de mejora de conexiones viarias entre las dos fases que recogen las normas subsidiarias por no resultar viable. La solución planteada en el planeamiento derivó en un conflicto judicial, porque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se opuso al paso inferior bajo la vía y la junta de compensación denunció a su vez al Concello por los perjuicios derivados de que no se recepcionasen las obras de urbanización de las unidades UE-2 y UE-3 mientras no se ejecutase un vial que no pueden hacer por la negativa de Adif.

En virtud de este acuerdo, el Concello se compromete a recepcionar definitivamente las obras de urbanización y a costear un paso “viable y con las características válidas para el fin previsto”. A cambio, las juntas de compensación entregarán al Concello de Betanzos el importe para la ejecución del paso inferior, 120.000 euros, renuncian al pleito y se comprometen a colaborar en la modificación del plan parcial.

El convenio tiene una vigencia de 12 meses y recoge también la ampliación de los usos del parque industrial. El Gobierno local argumenta que la “flexibilización” contribuirá al desarrollo comercial del polígono. La alcaldesa, María Barral, y el concejal de Urbanismo, Andrés Hermida, defendieron en la sesión plenaria que esta ampliación de usos será un “revulsivo” para uno de los “motores” del municipio. El PP votó a favor al entender que contribuirá a crear empleo. El BNG se abstuvo y cuestionó un modelo que, en su opinión, contribuye a desplazar las zonas comerciales a los polígonos y supone una amenaza para el comercio local. Su portavoz, Amelia Sánchez, apeló además a la necesidad de solventar con urgencia los problemas de comunicación del polígono.