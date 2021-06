El presidente del Consorcio As Mariñas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, celebra el acuerdo adoptado entre los ocho alcaldes integrantes para crear la “mancomunidad” y el “talante” mostrado en la reunión en la que se acordó, mantenida el viernes, lo que le lleva a interpretar que “se ha restablecido el diálogo” y se puede dar por solventada la crisis de los últimos tiempos. Reitera que dimitirá en cuanto “se archive” la denuncia presentada contra la dirección y los habilitados nacionales del Consorcio por el Concello de Oleiros y asegura que hay “un problema” con el Ayuntamiento de A Coruña en relación al futuro de la colaboración entre concellos ya que no hay noticias por parte del Gobierno de la ciudad sobre la planta de Nostián ni sobre el área metropolitana, aseguró el representante comarcal en una entrevista ayer a Radio Coruña.

“Tenemos un problema con la ciudad de A Coruña, que estamos llevando la basura que recogemos, los residuos sólidos, a la planta de Nostián, y no tenemos noticias de lo que va a ocurrir con la planta de Nostián y tampoco tenemos noticias de qué va a ocurrir con aquello que se había propuesto de crear un área metropolitana”, afirmó Santiso. Recuerda que todos los ayuntamientos del Consorcio aprobaron en pleno la creación del área metropolitana con A Coruña en sus respectivos plenos el pasado mandato, mientras que la Corporación de la ciudad no le dio el visto bueno plenario. “El Ayuntamiento de A Coruña, las razones las desconocemos, en ningún caso ha propuesto crear el área metropolitana”, señaló, en declaraciones que contrastan con sus manifestaciones a este diario hace una semana, cuando consideró que el área metropolitana era “un entelequia” y sostuvo: “Nos estamos tirando los trastos todos los días con el servicio de basura... Sería una guerra total”.

“Estamos a la expectativa de si el Ayuntamiento resuelve los problemas primero que tiene con la planta de Nostián para ver si nos va a dar paso a una gestión conjunta o una copropiedad y también a la reacción del Ayuntamiento de A Coruña en función de que quiera o no quiera constituir un área metropolitana, que ya no es un ente de carácter voluntario como es el nuestro, ya no es un ente de carácter supramuncipal, sino que es una ley que tiene que aprobarse en el Parlamento gallego”, detalló el presidente. “Ya no sirve con que haya la voluntad por nuestra parte, tiene que haberla por parte del Ayuntamiento de A Coruña y, después, por parte del Parlamento de Galicia y de la Xunta”, añadió.

A Coruña sopesará modelos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada por la posibilidad de que las plantas de Nostián y Sogama se complementen, afirmó: “Son cuestiones que tendremos que hablar en el seno del Gobierno local y después con mis compañeros. Tenemos que estudiarlo y hablarlo”. Apuntó que “no existe ninguna notificación oficial de esos concellos de que no traerían la basura a Nostián”