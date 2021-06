El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en el municipio coruñés de Abegondo 200.000 euros en premios, correspondientes al sorteo de ayer, domingo 6 de junio. El vendedor, Eduardo Palmero Martín, que vende en ruta como ambulante en todo el ayuntamiento fue quien repartió la suerte entre su clientela habitual al vender 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Eduardo Palmero, de 54 años, perdió la visión del ojo derecho a raíz de un accidente. Esa circunstancia lo llevó a afiliarse a la ONCE y a reorientar su vida profesional, comenzando a vender productos de juego de la ONCE desde hace apenas dos años.

Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.