El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció hoy en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del BNG, que la Consellería de Cultura ha autorizado la prospección arqueológica para buscar los restos del castillo de Teodomiro, un Bien de Interés Cultural (BIC) sin geolocalizar del que dan cuenta diversas fuentes documentales. Como avanzó LA OPINIÓN, el arqueólogo Antón Malde ha localizado "fuertes indicios" de esa fortaleza de la Alta Edad Media en Monte do Gato. "Si se confirma la localización, no tenga duda de que se aplicará la protección patrimonial vinculada a este Bien de Interés Cultural con todas sus consecuencias", afirmó el responsable autonómico de Cultura en respuesta a una pregunta de la diputada nacionalista Mercedes Queixas, que apeló al impacto de los seis parques eólicos previstos en la zona en este BIC todavía sin geolocalizar y en la necrópolis megalítica y que instó al Gobierno gallego a tomar medidas sin más dilación para preservar el patrimonio arqueológico y natural de Monte do Gato.

La petición de esta prospección fue realizada por la asociación vecinal San Vicente de Fervenzas, que todavía no ha recibido una respuesta.