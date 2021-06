Las entidades memorialistas integradas en la plataforma Defende Meirás han marcado en rojo el 19 de junio en su calendario. Ese día, dicen, la democracia se abrirá paso en las “más de nueve hectáreas de impunidad franquista” con un acto reivindicativo y lúdico en los jardines de la antigua residencia estival del dictador. El acto, que presentaron ayer integrantes de Iniciativa Galega pola Memoria, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y el Concello de Sada, incluye un pequeño recorrido hasta la explanada verde frente al pazo, donde se instalará un pequeño escenario para la actuación del trío Tanxugueiras y los actores Fernando Durán e Isabel Risco y la lectura de un manifiesto.

Esta marcha cívica en los jardines de Meirás cuenta con el apoyo logístico del Concello de Sada pero aún no ha sido autorizada por el Gobierno, que fija la reapertura de Meirás para el último fin de semana de junio. Los colectivos memorialistas advierten de que esta vez sus pancartas, que desplegaron durante tantos años a las puertas del pazo, “no chocarán contra un muro”. “Estamos dispuestos a negociar cualquier cuestión logística, técnica o jurídica, pero no vamos a dar un paso atrás, no pueden negar el acceso al pazo al movimiento memorialístico de Galicia, que fue clave para recuperar la propiedad de Meirás, como reconoce la propia sentencia ”, apuntó ayer Carlos Babío.

El investigador, coautor de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, estuvo acompañado en la rueda de prensa por el alcalde de Sada, Benito Portela, y por dos integrantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Manuel Pazos y Aurora Paz. Todos coinciden en que la apertura de Meirás como edificio público (aún de forma provisional) debe celebrarse con un acto en recuerdo de las víctimas del franquismo y de recuperación de la memoria histórica. “Volvemos a casa. Por primera vez el pueblo entra en Meirás”, resumió Pazos.

Los asistentes a la rueda se movían ayer entre el entusiasmo por una celebración largamente esperada y la amargura por los recientes desacuerdos entre instituciones en cuestiones que consideran clave, como la preservación de los bienes de As Torres. Los memorialistas instaron a recuperar el “modelo Meirás” del que presumía hace unos meses en Gobierno, y animaron a todas las instituciones a recuperar el consenso y participar en esta marcha cívica bajo el lema O pazo para o pobo e a memoria, como rezan los carteles ilustrados por Luis Davila. “¿En qué momento decidieron romper con el método Meirás? La Xunta se pone de perfil y el Estado toma decisiones de forma unilateral”, criticó Babío.

El alcalde, Benito Portela, lamentó que el resto de las administraciones “dejasen solo al Concello” y no se adhiriesen a su incidente de ejecución para reclamar todos los bienes de Meirás”. El regidor aprovechó la ocasión para instar a Xunta y Estado a “dejar ya ese absurdo debate competencial” e incoar ya el expediente de modificación del BIC para incluir los bienes asociados al sitio histórico. Portela advirtió además de que están dispuestos a gestionar los accesos a los jardines, tal y como establece el protocolo interadministrativo, pero advierte: “No vamos a ser un mero conserje, queremos hacer partícipes a los colectivos de la memoria en la gestión de las visitas”.

Los colectivos memorialistas apelaron también a la importancia de que los gobiernos gallego y estatal lleguen ya a un acuerdo para preservar los bienes del pazo y evitar “una foto que avergüence a la democracia”, en alusión a la mudanza planeada por los nietos del dictador. Xunta y Estado han mantenido reuniones para intentar desbloquear este trámite, aunque de momento no ha trascendido un acuerdo.