La Policía Local de Betanzos investiga y remitirá al Juzgado un informe al sospechar que una pareja de A Coruña presuntamente forzó al menos tres vehículos en la zona de la avenida del Malecón da Marina. Una patrulla que realizaba la ronda habitual en la madrugada del viernes al sábado observó a una mujer "desconocida" que "se hacía la despistada, como buscando colillas, decía que quería fumar, que era de A Coruña" y a continuación se acercó en coche un hombre que dijo que ella lo había llamado para que fuera a recogerla, relata el cuerpo betanceiro. Los agentes sospecharon, los identificaron y registraron su vehículo, sin hallar "nada fuera lo normal", pero comprobaron que en las inmediaciones había tres coches con puertas delanteras abiertas, una de ellas forzada, y creen que fueron los dos identificados.

Los agentes precisan que no observaron que faltase nada en los vehículos abiertos y sus propietarios no echaron nada en falta. Temen que pueda haber más afectados, aunque no hayan acudido a denunciar todavía. Investigan los hechos y preparan un informe para remitir al Juzgado, con el objetivo de que Fiscalía pueda iniciar diligencias contra los sospechosos si lo estima oportuno, apunta la Policía Local betanceira.