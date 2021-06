El bus urbano de A Coruña de la línea 1A volverá de nuevo a tener parada junto a la rotonda de Santa Cristina en Oleiros a partir del próximo martes día 15. Este servicio estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre y permitirá ir desde el centro de A Coruña hasta el arenal oleirense. Las frecuencias de este transporte público será de entre quince y veinte minutos en ambos sentidos.

La prolongación de la línea de Tranvías de A Coruña se puso en marcha por primera vez en 2019 y hace unos meses el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la legalidad del convenio entre la Xunta y los concellos oleirense y coruñés para iniciar este servicio, al desestimar la demanda de la empresa de autobuses afectada, Autos Cal Pita (aunque es recurrible ante el Tribunal Supremo).

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, reclamó al Gobierno gallego que esta extensión del 1A funcionase a lo largo de todo el año y no solo en verano, petición que después realizó también el Ejecutivo coruñés, pero la Consellería de Infraestructuras aseguró que no se podía cumplir esta petición porque el Concello no ha abonado a la concesionaria del transporte interurbano la indemnización por la pérdida de viajeros generada al permitir a Tranvías cruzar el puente de A Pasaxe.

El regidor resaltó su negativa a abonar esta compensación por ser una cifra “desorbitada”, aunque en el convenio firmado en su día figuraba este compromiso.

El próximo martes día 15 además de empezar esta prolongación del servicio del 1A a la playa de Santa Cristina, comienza también el servicio de socorrismo en los arenales oleirenses, para lo que el Concello ha contratado a 43 personas entre socorristas, personal sanitario, responsables y también varios socorristas en prácticas.