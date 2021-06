Pese a que os dous anos que leva como alcalde lle resultaron “moi duros”, Javier Gestal (Alternativa dos Veciños) asegura que o Goberno local que dirixe, un bipartito co PSOE, leva boa “traxectoria”, incluso a pesar do cambio de rumbo e os esforzos, sobre todo en Servizos Sociais, pola pandemia. Realizou esta entrevista no despacho no que atende xente “todos os días de 8.30 a 14.30 horas”.

Á marxe do imprevisto da pandemia, que é o que máis lle sorprendeu de ser alcalde? Algún proxecto ou meta se complicaron?

Non, meta complicada por conseguir non temos ningunha. As metas son marcarse uns obxectivos e intentar chegar a eles.

E vaise indo ben cara eles?

Levamos todo perfectamente desde un principio. Un dos proxectos que tiñamos en marcha é a situación económica do Concello. Gracias a Dios o último presuposto deunos superávit e levámolo moi ben. Teño sorte que teño un grupo de xente moi traballadora que está loitando en todo momento pero moi ben, moi ben.

Un proxecto importante que está pendente é o PXOM. Como vai?

Bastante ben. Fíxose a revisón das alegacións, hai que volvelo expoñer ao público para atender outra vez periodo de alegacións, pero o problema principal non son as alegacións, na maioría dos concellos son as autorizacións sectoriais.

Aplicouse algunha modificación aparte das derivadas das alegacións e por iso se volve expoñer?

Non, polo que marca o proceso.

O Goberno asume entón o traballo feito e non incluiu cambios.

Máis ou menos aténdense as reclamacións dos veciños, pero que saibas que un PXOM, porque ti me veñas e me expoñas que “mira, eu a miña leira quero que sexa urbana”, direiche “mira, hai un proceso, quen marca as directrices é a Xunta”. Oxalá puidera ampliar os núcleos, urbanisticamente favorece sempre moito, pero hai normas.

O plan casa co urbanismo sostible que promulga Alternativa?

Nós a nivel urbano queremos evitar un pouquiño moita edificabilidade. Tiramos moitísimo a un proceso de zonas verdes, iso por suposto, e a evitar moita esaxeración de altura.

Por iso, ese plan é compatible?

Houbo zonas nas que se fixo algunha modificación neste sentido.

Entón algún cambio si se fixo.

Si, bueno, fixéronse cambios sustanciais pero non esaxerados.

Algún que me poida comentar?

Intentamos ampliar todo o que puidemos os núcleos rurais para dar máis edificabilidade.

E evitar no urbano?

No urbano, exacto, quitouse.

Criticaron o PP e veciños a xestión de Emerxencia Social. Dixeron que se quitaran vales de Nadal e minguara o reparto de alimentos.

Iso son mentiras. Non houbo a máis mínima queixa de ninguén. A ver, o PP téñoo na oposición; aínda que eu o faga moi ben, vanme dicir o que fago mal. É a súa labor. Pero non houbo ningún veciño en ningún momento que estivera desatendido, todo o contrario. Incluso atendín eu persoalmente a algún veciño.

A Sareb promete rematar os edificios ao 75%. Cantos son?

Paréceme que dous. Os outros interésalles vendelos a un promotor, un ten duascentas e pico vivendas.

Van intentar negociar máis, como rescatar vivendas para alugueiro social, como fixo Miño?

Iso todo depende do Sareb, o destino que lle dea.

Miño negociou e asume financiación para impulsar os alugueiros.

Eu financiaría o alugueiro, sería unha marabilla,pero hai que ter cartos. Miño non sei tamén de onde os saca, porque me parece que lle chegaba á comenencia.

Sí, chégalle ben.

Claro, era o concello número un... A ver, a min mañá chégame unha subvención… Chégannos moitas, da Deputación e da Xunta. Temos en proxecto unha gran obra, a humanización da Nacional-550, e imos loitar pola subvención do IDAE.

Como vai o do centro de día?

O PP criticou, que fai ben, que é o seu papel, que renunciáramos a un proxecto para un centro de maiores. Para iso sóbrannos locais, o que si queríamos, e de feito foise falar co director xeral, era optar a un centro de día. Contestación: “Non”. E sen axuda non temos capacidade.

Así que a Xunta dixo que non.

Dixo que o de Cerceda aínda está ao 50%. Eu enténdoo.

Acábase de acordar retomar a tramitación da mancomunidade. En febreiro votou a favor de suspender a tramitación e cambiar o protocolo e máis de 24 horas despois dixo que fora un erro telemático.

Eu votei sempre a favor da mancomunidade sempre que… Mira como agora se chegou a ese acordo! Porque en principio quería crearse sen liquidar o Consocio. Oleiros o que pediu sempre, bueno Oleiros, Alternativa dos Veciños, e tamén nós, o que querían era mirar o que hai,facer un inventario e liquidalo.

Referíame a que votou distinto a Oleiros. En 24 horas non o viu?

Xa chamei no momento a Santiso. Non me salía en pantalla, quedeime sen voz, procedeuse á votación e eu procedía á do punto anterior.

A sensación, e o que pensou xente próxima...

É que me presionaran.

Que o chamaran a capítulo, sí.

Para nada. Foi un erro meu.

Gelo non lle dixo nada?

En absoluto.

Comenta con el cuestións de xestión municipal?

Non. Nós con Gelo, non é que non teñamos trato, trato temos, pero non é a persona que lle parece á xente. A xente di que estamos manexados pola política de Gelo. Xamais, desde que estou aquí, me dixo o que tiñamos que facer no Concello de Carral. Nunca, eh!

Algunha ilusión a cumplir?

Acabar ben o mandato con todos os compañeiros e que todo nos vaia como ata agora. E xa nos dirán se o fixemos ben ou non.

Como quedará nas próximas eleccións? Se se volve presentar…

Aínda me quedan outros dous anos. Estes dous fóronme moi custosos, téñoo que dicir. Moi, moi ,moi, moi duro. Pillounos esto todo, foi un caos. E gracias aos compañeiros, non a min, a eles que son os que traballan. Eu veño aquí e séntome pola mañá só.

Mire que lle poño isto e despois chámanlle vago.

Sí, pero veño ás oito todos os días.

Pero algo fará, ou séntase nada máis?

Non me chega a mañá a nada. E si lle fixera caso tería que vir polas tardes. Veño cando fai falla. Atendo xente todas as mañás.

É máis de trato coa xente ou de rúa que de estudar expedientes.

Para os expedientes están os técnicos. E non son moito de rúa; son máis de despacho.