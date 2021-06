La Plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo; la Asociación Cultural Roxín Roxal de Paderne; la Asociación Alegre de Oza-Cesuras; la Plataforma SOS Patrimonio do Monte do Gato-Seselle; la Asociación de Veciños San Vicente de Fervenzas; y la comunidad de montes de mano común de Fervenzas, con el apoyo de Adega, Rede do Rural y la Rede do Patrimonio Cultural, organizan para el próximo sábado día 19 a las 18.00 una Andaina Informativa e Reivindicativa contra la proliferación de parques eólicos. Se realizará en el Monte do Gato en Oza-Cesuras.

Al finalizar esta caminata con la que muestran el rechazo al gran número de proyectos eólicos que transformará totalmente el paisaje natural de varios municipios de la zona habrá intervenciones de un arqueológico (Antón Malde), un naturalista (Fernando Bandín), una integrante de Adega (Adela Figueroa), una vecina afectada e integrante de la comunidad de montes de Fervenzas (Aranza González) y otra vecina y bióloga (Mónica Fernández-Aceytuno).