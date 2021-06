El alcalde de Oleiros recordó ayer a los bañistas que no abusasen del uso de las duchas de la playa, que ya se han vuelto a poner en funcionamiento, y que no se utilicen “para jugar”. Además de esta recomendación, Oleiros recuerda los arenales que cuentan con el cartel de Praias sen fume, es decir, que en ellas no se puede fumar aunque se esté al aire libre. El buen tiempo llenó los arenales a pesar de que desde el pasado día 1 de este mes hay que pagar por dejar los vehículos cerca de la playa, al comenzar el aparcamiento de pago, la ORA, con más de mil plazas de zona azul en el municipio. En Oleiros ya funciona el servicio de socorrismo en los arenales.