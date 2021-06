El espacio protegido del Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes de Oleiros cobra cada vez más importancia a nivel europeo por la presencia creciente de dos aves acuáticas: la pardela balear y el cormorán moñudo. El impacto de las actividades humanas (como la pesca, las actividades portuarias o los parques eólicos marinos) en el medio marino y las aves acuáticas es objeto de un seminario que ayer y hoy se celebra on line organizado por el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) del castillo de Santa Cruz.

Sergio París, miembro de la Sociedade Galega de Ornitoloxía y trabajador también del Ceida que realizó ayer una de las ponencias, destacó que en Dexo existen poblaciones “muy significativas” de la pardela balear, el ave marina más amenazadas de Europa, en una situación crítica. Está en la costa oleirense de mayo a junio y ya existen “porcentajes relevantes” de esta especie, que puede observarse muy bien desde Mera.

Este experto destacó también la población de cormorán moñudo (corvo mariño) en Dexo, que es ya “una de las principales zonas de cría de la península ibérica en cuanto a la subespecie atlántica”. Según París, “el 15% de la población de la península del cormorán moñudo está en Dexo”, en referencia a la subespecie atlántica. Su situación es vulnerable.

La presencia de estas dos aves ha hecho que este entorno, Oleiros y la ría de A Coruña y el alrededor, el Golfo Ártabro, adquiera “relevancia europea”, lo que ayuda al proyecto en trámite para lograr para este ámbito la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un plan que cuenta con el director del Ceida Carlos Vales como coordinador y París, Antonio Sandoval y Álvaro Barros como ornitólogos expertos.

Hace un año la población de cormorán moñudo en el golfo Ártabro era de 236 parejas. En unas semanas se dará a conocer el nuevo censo, también su presencia en Dexo. Este año además, “por primera vez se realizó un anillamiento científico del cuervo marino, muy difícil al tener que descolgarse por acantilados”, señaló Sergio París.

Una veintena de polluelos tienen ya un pequeño anillo amarillo que permitirá realizarles un seguimiento de sus movimientos, dónde se alimentan o sus zonas de dispersión, datos dirigidos a garantizar “su conservación”, según destaca París. Paulo Lago, de la sociedad SEO/Birdlife, es el experto en anillamiento que ha colaborado en esta iniciativa, y que también realizó ayer una ponencia en el seminario, sobre la interacción de las aves y los pescadores.

Los expertos subrayan que la mayor amenaza de las aves acuáticas no está en tierra, donde pasan poco tiempo, sino en el mar. En el Golfo Ártabro la pesca no les causa tanta mortandad porque no se usan tanto técnicas como el trasmallo, que las atrapa en las redes.

Hoy una de las ponencias analizará el impacto de otra actividad humana que podría llegar también a la costa gallega próximamente (en tierra ya arrasa), los parques eólicos marinos. “Galicia es un corredor migratorio para un millón de aves marinas de toda Europa”, algo a tener muy en cuenta para estos proyectos.