La verbena gallega se examina, "ilusionada": seis orquestas participan en la prueba piloto organizada por la Xunta de Galicia en seis ayuntamientos repartidos entre las cuatro provincias: Arteixo, en A Coruña; Noia, Marín y Tomiño, en Pontevedra; O Carballiño, en Ourense; y Mondoñedo, en Lugo.

"Es un paso adelante muy importante", ha reconocido el secretario de la Asociación de Empresarios da Música da Verbena Galega (Asevega), Pablo Franco que se ha mostrado "muy ilusionado" con un ensayo que les permitirá "detectar problemas que se puedan dar durante el verano y buscarles solución".

"Podemos empezar a soñar con volver a trabajar", ha comentado Franco, una ilusión a la que también se ha referido el presidente de la Asociación Galega de Orquestas (AGO), Manuel Fraga, que ha indicado que la prueba piloto sirve además para "comprobar que la demanda en cuanto a verbenas sigue existiendo, por parte de los ayuntamientos y de la gente".

En Arteixo, la orquesta Los Satélites actuará en el aparcamiento del Campo de Fútbol Ponte dos Brozos; mientras que en Noia lo hará Costa Dorada. La agrupación La Principal será la encargada de la verbena de Mondoñedo; y Cinema hará lo propio en O Carballiño. En el municipio de Marín, Marbella actuará en el aparcamiento de la Plaza de España. Y por último, La Oca Band amenizará la verbena que tendrá lugar en Tomiño, en el campo de fiestas de O Alivio.

La elección de las formaciones no es casual. "Hay que tener en cuenta que las grandes orquestas gallegas arrastran a mucha gente, lo que tampoco conviene en una prueba con un aforo máximo y en la que se pretenden evitar aglomeraciones", ha explicado el integrante de Asevega, que ha apuntado además que estas formaciones "tienen todavía un caché que no es fácil de costear".

REQUISITOS "CUMPLIBLES"

La prueba piloto de la verbenas contará --igual que el ensayo del ocio nocturno que tendrá lugar este sábado-- con indicaciones específicas, aunque con base en las últimas medidas publicadas este jueves por la Consellería de Sanidade.

Así, aunque la Xunta ha establecido dos protocolos diferenciados que permitirán el acceso de un máximo de 5.000 y de 10.000 personas, según el formato y la incidencia acumulada a 14 días en la zona, las verbenas de la prueba piloto tendrán un aforo limitado y controlado --previa adquisición de invitaciones-- de 1.000 personas.

"Los requerimientos sanitarios son más fuertes para la prueba de lo que lo serán para la verbena en general", ha explicado Franco, que ha señalado además que la asociación está "satisfecha" con el protocolo redactado por el Ejecutivo gallego. "Dentro de la situación, no nos podemos quejar. Son los requisitos más 'cumplibles' de toda España, donde el sector es pionero", ha concedido el secretario de Asevega.

Con todo, los dos empresarios se han mostrado "esperanzados" ante una posible relajación de las medidas generales. "Es un protocolo 'vivo' --como lo ha definido el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez--, por lo que las restricciones podrían relajarse en función del ritmo de vacunación", ha apuntado Pablo Franco.

PROTOCOLO DE LA PRUEBA

Los espectáculos, que tendrán lugar de forma simultánea, comenzarán a las 21,00 horas y terminarán a las 23,00 horas. Los asistentes, de pie y con mascarilla obligatoria, solo podrán interactuar con su unidad de convivencia.

Además, no estará permitido el consumo de alimentos y bebidas en el recinto de la verbena, motivo por el que algunos ayuntamientos como el de Mondoñedo han habilitado en espacios independientes --donde el protocolo sanitario sí permite consumiciones--, bares --en los que los asistentes podrán consumir sentados--, y hasta atracciones de feria.

"En cuanto a las atracciones, aún estamos estableciendo contactos. El DOG que les permite trabajar es muy reciente y aún se están poniendo en marcha, pero nuestra intención es ofrecer todo lo que sea posible", ha señalado la concejala de Hacienda y Bienestar de Mondoñedo, Mª Ángeles Rodríguez.

Dentro del marco común establecido por el Gobierno, los ayuntamientos se organizan de formas diferentes. Aunque gran parte han optado por respetar la separación mínima recomendada de 1,5 metros entre grupos, Marín, por ejemplo, establecerá 167 parcelas de 12 metros cada una con capacidad para seis personas. Cuando reserven la entrada, los asistentes podrán escoger su espacio y adquirir un máximo de seis tickets.

ENTRADAS BAJO INSCRIPCIÓN

Para evitar aglomeraciones y facilitar el rastreo ante posibles brotes de covid-19, el protocolo del Gobierno gallego exige que la reserva de entradas se realice por adelantado. Todos los ayuntamientos han habilitado formularios 'online' mediante los que los interesados pueden sacar su invitación, y algunos como Arteixo, Marín y Mondoñedo, han repartido a lo largo de la semana las invitaciones "en mano" en el centro cívico municipal, el Museo Manuel Torres y la Oficina de Turismo, respectivamente.

Cecilia Albarenga, del gabinete de comunicación de Tomiño, ha destacado que, tras habilitarse el formulario online a las 10 de la mañana del jueves 10 de junio --inscripción que sigue activa--, se reservaron más de 100 entradas en los primeros cinco minutos.

Lo mismo ha destacado la responsable del Gabinete de comunicación del ayuntamiento de Marín, que "espera" aforo completo para la verbena "teniendo en cuenta que durante la mañana del jueves, día que se habilitó la adquisición de entradas, ya se retiraron 700".

En el momento de recoger las entradas, los ayuntamientos recuerdan que los asistentes deberán facilitar su DNI y número de teléfono --para contactar en caso de darse algún positivo--. Además, en Arteixo, por ejemplo, el público deberá presentar el carné para acceder al recinto, mientras que en Mondoñedo lo harán mediante un código QR.

VERBENAS EN MARCHA, PERO CON MIEDO

Pablo Franco ha asegurado que, de continuar mejorando la situación epidemiológica, "este podría ser un verano casi normal" en lo tocante a la celebración de verbenas. "Ya hay comisiones de fiestas que están contratando, que quieren ponerse en marcha", ha afirmado el secretario de Asevega.

Por su parte, Manuel Fraga se ha mostrado algo más cauteloso en cuanto a las previsiones. "Las comisiones llaman, sí, pero de momento hay mucho miedo. La situación no está lo suficientemente avanzada y la gente aún tiene muchas dudas", ha observado el presidente de AGO.

"Lo que es indudable es el poder de convocatoria de las orquestas gallegas, que sigue ahí. La gente tiene muchas ganas de verbena", ha concedido Fraga respecto a la rápida adquisición de tickets para la pruebas piloto. En lo que sí han coincidido los dos empresarios es en "animar" a comisiones de fiestas y ayuntamientos a organizar este tipo de eventos, ayudando así a un sector "preparado para adaptarse a lo que sea" y "deseoso de hacer que la gente pase un buen rato".

UN SECTOR "MUY TOCADO"

Pese a la ilusión, Manuel Fraga y Pablo Franco confirman que la vuelta no va a ser fácil. "El sector está muy tocado, más de la mitad de las agrupaciones gallegas no van a salir este año", ha explicado Franco, que ha reconocido que es "complicado" montar un equipo y un repertorio tras dos años "en blanco".

"Hay un problema serio de personal. Muchos músicos, ante una situación tan incierta durante tanto tiempo, se han buscado otros trabajos y no quieren volver porque, realmente, aún no sabemos qué les podemos ofrecer", ha reconocido Fraga. "Ahora mismo quedan unas 20 en pie, de las más de 100 que existían en Galicia. El año que viene veremos cómo ha ido todo, pero muchas orquestas no pasarán esta prueba", ha lamentado el responsable de AGO.