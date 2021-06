“Si lloro, no me juzguen. Este final significa mucho para mí y hace 16 meses que no lo canto en directo”, confesó emocionada María, una de las cuatro voces de Los Satélites, justo antes de coronar un pasodoble. A esa altura, pasado el primer cuarto de la actuación, ya eran excepción los que aún no se habían arrancado a bailar en la verbena piloto que acogió el aparcamiento del campo de fútbol Ponte dos Brozos, organizada por la Xunta. Pero, como aseguró otro de los vocalistas, tras “466 días de pandemia”, estaban allí “para disfrutar”.

El público lo tenía claro. Carmen, Viqueiras, Carmela y Ramón, llegados de Lañas y Loureda, pusieron a bailar a sus “más de 80 años” de edad desde el principio. “Somos fans de las orquestas y nos encanta bailar y Los Satélites tocan la música que nos gusta”, explicó Ramón. “Si una orquesta no toca un pasodoble... ¡Hay que bailar!”, aseguró. Carmela reflexionaba minutos más tarde que, en solo semana, “sin mascarillas, van a triunfar las barras de labios”.

Pegadas al escenario desde antes de los primeros acordes, Raquel, Mari Carmen y Sandra confesaban que tenían “muchas ganas de verbena y, sobre todo, de ver a Los Satélites”, de quienes se declararon fans. Habían venido desde Laxe “Nos vale estar con mascarilla y sin interactuar con más gente, con tal de que no llueva... Bueno, e si chove, que chova!”, aseguraron impacientes minutos antes del inicio.

“La última fiesta a la que fui fue la del vino de Chantada, dos o tres días antes del confinamiento”, afirmó María, llegada desde Guntín junto a su pareja, José Manuel; su sobrina, Patricia; su madre y su hermana. “A mí siempre me gustaron mucho las verbenas y las orquestas. Y mi sobrina se sabe todo el repertorio de Los Satélites. Su madre es secretaria de un representante de orquesta y lo escucha mucho en el coche”, contó María. José Manuel apuntaba que él había sido seguidor más bien de orquestas con repertorio más moderno, como Panorama, de la cual llegó a tener carné, pero afirmó estar encantado de escuchar ayer el repertorio de Los Satélites y volver a disfrutar de una verbena, aunque las condiciones de prevención sanitaria impidieran el habitual ambiente festivo.

Icía gestionaba con bastante templanza la vocación de expansión propia de sus 13 años junto a sus padres, Esteban y Julia, que aguardaron sentados a la música. “Nosotros somos de orquesta. Y esperemos que relajen las medidas. No es normal que no se pueda tomar algo. Todo el mundo tiene que poder”, reflexionaban Julia y Esteban.

Salvo algunos anecdóticos intentos de pasar de la parcela del fondo a la delantera —de las dos en las que se dividió el aparcamiento— al inicio de la actuación, que placaron efectivos de Emerxencias, el público cumplió con las medidas dictadas. Con calma, orden e hidrogel en los accesos, y mascarillas, los asistentes bailaron, y algunos hasta saltaron, con sus grupos de convivencia.