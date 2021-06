La Andaina Informativa por el Monte do Gato contra los eólico que estaba prevista para el pasado día 19 será el próximo 3 de julio. Está organizada por Plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo; la Asociación Cultural Roxín Roxal de Paderne; la Asociación Alegre de Oza-Cesuras; la Plataforma SOS Patrimonio do Monte do Gato-Seselle; la Asociación de Veciños San Vicente de Fervenzas; y la comunidad de montes de mano común de Fervenzas.