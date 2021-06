El Arteixo Centro Comercial Aberto (CCA) celebró este mes su asamblea anual, en la que se renovó la junta directiva con la llegada a la presidencia de Ángela Sánchez, elegida por unanimidad para relevar en el cargo a Paula Díaz. La nueva dirigente de la entidad analiza la situación del comercio.

¿Cómo está ahora mismo el comercio de Arteixo?

La verdad, el comercio está todavía parado, hay que pelear mucho. La campaña de primavera verano, pues va tarde y aún encima nos hemos encontrado con que las rebajas se han adelantado. Todavía no nos estamos recuperando a niveles de antes de la pandemia.

¿Aún están lejos?

Sí, todavía queda. Se nota que el consumo va lento.

¿La pandemia ha servido para atraer a clientes que antes no utilizaban el comercio de proximidad?

Lo que nos daba miedo es que la gente dejase el comercio de proximidad por miedo. Y no, no ha sido así. La gente sigue confiando en el comercio pequeño. Aquí no se generan aglomeraciones. Tenemos los aforos muy limitados y controlados. Creo que eso le da seguridad al cliente.

¿No ha notado que vayan clientes que antes no iban?

El problema que hemos tenido en Arteixo es que hemos estado cerrados perimetralmente mucho tiempo. Y sí se notaba los sábados, que hay feirón. Venía mucha gente de A Coruña. Toda esa gente no ha podido estar durante bastante tiempo. No ha podido venir. Nos ha quedado el consumo local, la gente de la zona. Ahora que van abriendo restricciones sí que notas que viene gente de otras zonas de los alrededores.

Acaba de renovarse la directiva, ¿qué ideas de futuro tienen pensado poner en marcha?

La línea va a ser la línea de trabajo que venía haciendo la anterior directiva. Tratamos de hacer campañas que sean un poco diferentes, porque tradicionalmente se hacían campañas que se repetían mucho. Llevaban muchos años haciéndose. Ahora buscamos hacer campañas originales, diferentes, que llamen la atención de la gente, que atraigan a los consumidores de aquí y atraiga a gente de los alrededores. Una llamada de atención a la gente de A Coruña, A Laracha, Carballo... Hay que pensar en campañas diferentes, que no se repita una campaña varias veces en el año ni todos los años haya las mismas.

Se trata de que haya más dinamismo, ¿no?

Es de lo que tratamos, de dinamizar. De generar en el consumidor esa expectativa de cosas nuevas que se están haciendo, de salir un poco de la rutina establecida. Había campañas que la gente ya sabía las fechas de memoria. Era como más de lo mismo, aburrido. Tratamos de hacer cosas originales y diferentes. Queremos que se involucre a todos los socios que formamos el CCA.

Ahora que la situación de la pandemia parece que mejora, ¿van a programar más actividades?

Tenemos algunas campañas que el año pasado no se pudieron realizar y que este año a ver si podemos ir haciendo más cosas. Ahora estamos planificando sesiones vermú con actuaciones en la calle, en los establecimientos de hostelería. Queremos hacer campañas que nos quedaron atrás. Todavía seguimos con aforos y limitaciones, pero bueno.

“Pedimos al Concello que nos ayude a dinamizar el pueblo”

¿Qué peticiones se repiten más entre los comerciantes respecto al Concello? Sobre todo, lo que pedimos al Concello es que nos ayude a dinamizar el pueblo. Nos dieron ayudas directas el año pasado cuando tuvimos que cerrar. Eso te viene bien, estás cerrado y tus facturas vienen igual. Fue una ayuda puntual que vino muy bien y se le agradece. Ahora lo que pedimos es más que ayudas es que nos ayuden a dinamizar. A traer gente al pueblo y a mantener el consumo. Pedimos que nos ayuden a llevar a cabo actividades que atraigan a gente. Que se permitan hacer cosas. Si podemos traer gente de fuera sería estupendo.

¿Ven necesario en la asociación ampliar las zonas peatonales del casco urbano como se ha hecho en otros sitios como puede ser A Coruña?

Sí se solicitó cuando se presentó el plan Grea (Plan Global para la Recuperación Económica de Arteixo), en el que pedíamos ayudar a la hostelería porque aquí hay mucha hostelería que estuvo mucho tiempo cerrada por no tener terraza. Sí que se había presentado un plan de peatonalizar puntualmente, no de forma definitiva, sino los fines de semana y festivos, cuando más afluencia de gente hay. Proponíamos peatonalizar un par de calles, donde más se concentraba la hostelería para ayudarles a sacar terrazas o ceder, como se hizo en A Coruña, zonas de aparcamiento para instalar terrazas. Eso es lo que se solicitó y de momento no ha podido ser. No digo peatonalizar todo el pueblo, pero es una medida que ayudaría.