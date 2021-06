Dos viviendas unifamiliares, situadas en los lugares de A Illana y A Raia Nova, serán demolidas próximamente por orden del Concello de Curtis por encontrarse en estado ruinoso e invadir además sendas carreteras. El Boletín Oficial del Estado publicó ya las notificaciones de la orden municipal, que se produce tras los expedientes abiertos el pasado mes de marzo sobre cuatro construcciones del municipio que se encuentran en malas condiciones.

En el caso de la situada en A Illana, en la parroquia de Fisteus, el Concello averiguó que la propietaria falleció. Su único heredero directo presentó alegaciones fuera de plazo pero se comprometió a tomar medidas para evitar riesgos para luego proceder a la demolición. El Concello le da ahora solicitar licencia para esas obras en el plazo de cuatro meses y dispondrá de ocho para ejecutarlas, ya que el afectado manifestó no ser el único heredero pero que no cuenta con ayuda del resto para abordar esa tarea. En caso de que transcurrido ese tiempo no se hubiera derribado el edificio, será el Concello el que lo haga y exigirá el abono de los gastos al propietario o le impondrá multas para que realice las obras.

La vivienda situada en A Raia Nova cuenta con propietarios que no presentaron alegaciones, por lo que el Concello también les ordena que la derriben, aunque en este caso con solo dos meses de plazo para solicitar la licencia y de cuatro para acometer los trabajos y, al igual que en el caso anterior, podrán ser multados si no lo hacen en el periodo establecido.