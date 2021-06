El Concello de Sada finaliza los trámites para demoler la antigua cafetería El Náutico. La mesa de contratación propone adjudicar la obra por 124.849 euros (con IVA) a la empresa Demoliciones Javier Ares, que ofertó un descuento del 40% con respecto al importe de licitación. Los trabajos salieron a concurso a finales del pasado año por 207.898 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La empresa seleccionada propone reducir a escombros el edificio en mes y medio.

21 empresas participaron en este concurso, que llega a su tramo final tras una dilatada disputa política. La oposición (PP y PSOE) se opuso hasta al final, recurso incluido, a la demolición total de este edificio, con licencia anulada desde hace ya dos décadas. Populares y socialistas reclamaron primero sin éxito una consulta pública y alegaron después que el derribo respondía a motivaciones políticas y era contrario al interés general, dado el déficit de equipamientos públicos del municipio. Los grupos incidieron en que se trata de una edificación “100% pública” desde que se rescató la concesión por el Gobierno de Ernesto Anido, y apelaron a un informe del arquitecto municipal del pasado diciembre que recogía que “no podía afirmarse que no existiese una alternativa a la demolición integral que pudiese satisfacer las diferentes determinaciones legales”.

El Gobierno local rechazó los alegatos y se mantuvo firme en su decisión de demoler esta antigua cafetería construida durante el mandato de Ramón Rodríguez Ares, cuya licencia fue anulada por la Justicia hace ya 20 años. El alcalde, Benito Portela, defendió la mejora paisajística que supondrá la eliminación de este edificio ilegal, sin encaje en el PXOM, que ocupa un espacio privilegiado del paseo marítimo. Portela apeló a otro informe del arquitecto que concluye que la demolición se ajustaba a las estipulaciones del Plan do Litoral y de las Directrices de Ordenación do Territorio y de la Lei do Solo y que “supone una mejora ambiental y paisajística para el ámbito en el que se sitúa”. El regidor llamó la atención también sobre un informe de la Universidad de A Coruña que apuntaba a la “escasa calidad arquitectónica” de este edificio y el beneficio y “oportunidad” que supondría su derribo para recuperar el paisaje y las vistas a la ría.

El BNG, que durante el pasado mandato se opuso al derribo total de esta antigua cafetería, dio luz verde a la demolición y justificó su cambio de criterio apelando a la necesidad de ceder para alcanzar un acuerdo de gobierno.

La mesa de contratación celebrada ayer, lunes 28 de junio, acordó proponer a Demoliciones Javier Ares SL la adjudicación del contrato del derribo de El Náutico. La empresa ha sido requerida por el Ayuntamiento para que constituya la garantía definitiva en el plazo de siete días hábiles y aporte los certificados que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica y que está al corriente de sus obligaciones tributarias.