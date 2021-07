El Ayuntamiento de Oleiros ofrecerá actuaciones musicales al aire libre en los sábados de julio y agosto en una nueva edición de su programa Música na Rúa. Los conciertos serán en zonas con importante concentración de actividad hostelera en los núcleos de Santa Cruz, Santa Cristina y Mera.

En total, el Concello oleirense prevé la celebración de 36 actuaciones a lo largo de los dos meses. Los sábados de julio, los conciertos serán de 20.30 a 22.30 h y los de agosto, de 20.00 a 22.00 h. Los puntos en los que habrá música en vivo serán la avenida de Santa Cristina, en la zona de la Encina en la del Debén, y en la de la Tremenda; en la Praza Afundida; frente al Hotel Santa Cristina; en el puerto de Santa Cruz; en la Praza do Castelo; en la Praza do Exilio; en las terrazas de la playa de Mera; en la Praza Ana Kiro y en la Praza do Arxentino.