El Concello de Carral replica al PP, que acusó al alcalde de intentar “vetar” un encuentro con vecinos al denegarle la cesión de un centro social, que “los locales sociales municipales están cerrados por decreto de Alcaldía para cualquier uso”. “¿Acaso ustedes tienen más derechos que los vecinos que llevan meses demandando su uso y con la misma respuesta?”, inquiere el concejal de Cultura, Francisco Javier Bello. “Aquí no se hacen excepciones. Hagan el favor de no mentir porque no se está vetando ni censurando a nadie”, sostiene el edil, y apunta que Alternativa también suspendió sus asambleas informativas por parroquias.