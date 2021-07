“Siempre le gustó colaborar con los vecinos, con la parroquia y con el ayuntamiento. Era un hombre comprometido y sensato”, recuerda Manuel Cortés sobre su padre, Martín Cortés Cacheiro, a quien el Concello de Carral rendirá homenaje: dará su nombre a una senda peatonal entre los núcleos de Tabeaio y Carral recién acondicionada. La iniciativa, impulsada por vecinos de la parroquia de la que era natural Martín, Tabeaio, y por su familia, recibió apoyo unánime de los grupos de la Corporación ayer, en pleno extraordinario.

La contribución más destacada de Martín Cortés a la mejora de la vida pública en su parroquia fueron la cesión de terrenos, en 1998, al Concello para la construcción de la pista polideportiva y para la edificación del local social anexo a los de la entidad social Xente Nova, dependencias que “aún a día de hoy prestan un gran servicio”, destaca la propuesta de Alcaldía que se trasladó al pleno. El texto de la iniciativa destaca que “fue una persona muy querida e implicada en la vida social de su parroquia”.

“Estamos orgullosos”, afirma el hijo del homenajeado. Asegura que la familia siempre estuvo de acuerdo en las iniciativas de su padre como la cesión de terrenos. “La opinión que hay de él, lo que yo siento, es que era una persona colaboradora en todos los sentidos, que buscaba la forma de que se hiciesen las cosas, que se hiciesen bien y que no hubiese problemas. Era una persona muy sensata a la hora de opinar. Buscaba lo mejor para todos, no opinaba por intereses, e intentaba que no hubiese confrontación”, describe.

La Corporación aprobó también en pleno solicitar a la Diputación una subvención nominativa para la reforma de las pistas deportivas de la calle Paleo. El Gobierno local afirma que alcanzó el apoyo del ente provincial para destinar 89.684 euros al proyecto. El resto, 22.421 euros, los aportará el Concello. Todos los grupos votaron a favor salvo el PSOE —socio de Gobierno— por ver excesiva la aportación municipal.