La Open Science de Cambre prepara su nueva edición con la vista puesta en la evolución de la pandemia. A falta de conocer la situación sanitaria en la que se encontrará el municipio en las fechas de la cita, que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre, los organizadores prevén ampliar la parte presencial con respecto a la edición pasada y acoger entre 30 y 50 puestos en el Parque da Igrexa, frente a la veintena que se instalaron el año pasado, aunque lejos todavía de los 116 que poblaron la capital municipal en la última edición antes de la pandemia. El resto de las ponencias y demostraciones se realizarán de forma telemática. Además, se evitará la tradicional estancia en el municipio de jóvenes llegados de fuera y solo se permitirá participar los dos días a quienes vivan en concellos tan próximos como para poder ir a dormir a sus casas y volver al día siguiente, explica el impulsor de la feria, el profesor del instituto David Buján José Viñas.

Los responsables de la feria se han reunido con el Concello, con quien mantienen comunicación “diaria”, afirma Viñas, para coordinar la organización de la feria. El concejal de Deportes e Xuventude, Dani Mallo, confirma que se prevé un mayor peso para el formato presencial que en la anterior edición y que, en todo caso, la feria se celebrará de acuerdo a las medidas de prevención sanitaria, como se ha manifestado en las conversaciones con la asociación juvenil XentD100cia.

Las decenas de exposiciones que puedan realizarse de forma presencial, cuyos equipos ya han presentado sus trabajos, se completarán en la oferta de la feria con iniciativas online, cuyos ponentes tienen un mes para enviar sus iniciativas a la organización de la feria. Entre los equipos que trasladarán sus proyectos de forma telemática figuran tres grupos de México y tres de Argentina, que en las ferias de sus países obtuvieron como premio participar en la cambresa, en virtud de un acuerdo alcanzado entre las partes, que posibilitará que los jóvenes científicos de Cambre, en cuanto la coyuntura sanitaria lo permita, acudan también a ferias mexicanas y argentinas como galardón por sus trabajos en la feria de Cambre.

Viñas recuerda que el año pasado “todo salió muy bien y no se produjo ningún contagio” y apunta que, para la próxima cita, estudian cómo organizar los turnos y accesos “para que todo el mundo pueda entrar y ver las cosas sin que nadie se pueda contagiar”. Incide en que el espacio del que dispondrán es el mismo que antes de la crisis sanitaria y con menor número de expositores, de modo que la superficie permitirá ofrecer garantías sanitarias.

El profesor defiende a capa y espada el comportamiento de los alumnos frente a las medidas sanitarias: “Los adultos no sé, pero los chicos seguro que lo van a hacer muy bien porque están muy enseñados de todo el curso a hacer las cosas bien y confío en ellos plenamente”. “Se está generalizando demasiado estos días, no me da la gana de que hablen mal de los jóvenes: yo he visto otro tipo de chicos, que renuncian al viaje de fin de curso porque no lo ven adecuado”, sostiene Viñas.