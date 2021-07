El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, confirmó ayer que el Concello ya puede hacerse cargo de la colección de obras de arte y otros objetos donados al Concello por un vecino ya fallecido y que, según la tasación inicial, tienen un valor de un millón de euros. Hasta ahora no había podido retirarla del piso de Sada en la que están almacenados debido a que el inmueble fue transmitido a la persona que lo limpió durante años. Esta semana esta persona impidió la retirada de las piezas, según denunció el regidor, pero ayer ya no hubo más trabas. “Hay una escritura, somos dueño y así lo comprendió el abogado que representaba a esta señora y sintió este pequeño altercado que no venía a cuento para nada”, explicó García Seoane en una emisora de radio local.

La colección está compuesta por más de 70 cuadros, así como otras piezas como relojes antiguos, mobiliario y figuras. La intención del Gobierno oleirense es crear un “museo” en el que se expongan todas estas obras de arte. La colección estará ubicada y abierta al público en una de las salas de exposiciones del castillo de Santa Cruz.

La identidad del donante de los bienes es desconocida por el momento, ya que Ángel García Seoane no quiere desvelar el nombre de esta persona, aunque sí lo describió como un “ciudadano ilustre, muy formado, muy culto y proveniente de una familia muy pudiente”. Eso sí, a cuentagotas a lo largo de esta semana ha ofrecido más datos. El donante falleció a principios de mes tras realizarse una operación en la que era consciente que tenía muchas posibilidades de fallecer y es originario de Melide, aunque ejerció de médico en Sada y también vivió en A Coruña.

García Seoane indicó que esta persona realizó una escritura pública en la que dispone que “todo lo que hay dentro del piso de Sada lo deja” al Concello de Oleiros y que el inmueble “lo deja a la persona que limpiaba la vivienda” desde hacía años.

El regidor definió el piso con la colección como un “auténtico museo”, del que destacó, además de las piezas mencionadas anteriormente, una que llamó especialmente la atención del regidor. “Hay incluso una colección de monedas de plata que pesa más de 20 kilos”, relató.