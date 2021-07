Loris Benito, futbolista suizo con orígenes en Pastoriza fue homenajeado el pasado jueves por el club de la localidad y el Concello de Arteixo en un acto en el nuevo campo de fútbol. Es lateral zurdo y juega en Francia con el Girondins de Burdeos, además de ser internacional con la selección de Suiza. Con esta última disputó la Eurocopa este verano. De hecho, a principios de mes su equipo se enfrentó a España en los cuartos de final, aunque le tocó vivirlo desde el banquillo.

¿Cómo transcurrió la jornada en el campus de fútbol de la SCD Pastoriza?

Fue un día muy bonito desde el inicio hasta el fin. Hemos empezado a conocer a los niños, pasé por los grupos, tenían diferentes tareas y los saludé. Respondí a algunas preguntas que tenían. Bueno, cualquier cosa. Lo importante era verlos sonreír y pasar un buen tiempo en un día soleado, un día perfecto.

¿Qué preguntaban los niños?

Muchos preguntaban por Mbappé y Neymar, cómo era jugar contra ellos. Me preguntaban de cómo era el sentimiento de ser futbolista profesional.

¿Estaba muy ilusionado?

Mucho, mucho. Es el sentimiento increíble de estar aquí, en la tierra de mi madre, de tener la familia al lado y de poder ver a los niños. Un día perfecto.

¿Cómo se sintió al poder regresar a Pastoriza tras varios años?

Es verdad que en los últimos años no he podido venir muchas veces por el calendario del fútbol. Siempre es un orgullo y un placer poder estar aquí y ojalá en el futuro lo pueda hacer a menudo cuando el fútbol esté en un segundo plano.

Tiene una anécdota con el cura de Pastoriza, que no le convencía su nombre, ¿puede contarla?

Estuvieron todos aquí en Pastoriza para el bautizo y el momento en el que el cura preguntó el nombre con el que vamos a bautizar a este niño mis padres dijeron Loris y el cura dijo que no era posible, que teníamos que añadir un nombre más católico porque Loris no le iba bien. Fueron a una habitación pequeña detrás y eligieron Javier, que es el segundo nombre de mi padre y por eso me llamo Loris Javier. Una anécdota curiosa. Nunca más vi al cura.

¿Cómo vio la Eurocopa?

Una experiencia superguapa. Es un sueño de muchos jugadores de poder participar en una Eurocopa y representar a su país, que es algo de lo más bonito que se puede hacer en el fútbol y tener a la espalda a todo el país y cumplir objetivos. Ha sido increíble, hablaremos de este momento muchos años. Formar parte de este equipo es un orgullo.

¿Y cómo vivió el partido contra España?

Partido muy especial. En mi pecho tengo dos corazones que laten. Antes del partido, emocionado, y después, emocionado. Queríamos ganar y sacar a España del torneo. El partido se volvió muy duro para nosotros con la tarjeta roja, se puede discutir si era justa o no, pero cambió el partido totalmente. Nos pusimos a defender y llegamos a penaltis, donde iba a ser una lotería. Contra Francia salió bien y contra España, mal, pero es el fútbol.