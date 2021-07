El Concello de Cambre ha notificado a 31 propietarios a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), al no haber podido hacerlo de forma directa, la apertura de expedientes por no mantener en condiciones de limpieza sus parcelas y la retirada de especies arbóreas que no permite la legislación sobre prevención de incendios.

Nueve de las parcelas tienen un titular que aún está en investigación.