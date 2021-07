El turno de ruegos y preguntas fue ayer de nuevo el momento más tenso del pleno de Sada. Los permisos de los negocios de hostelería volvieron a estar en el centro de la polémica, con los socialistas nuevamente como dedo acusador y sus críticas dirigidas en esta ocasión a la gestión por parte del Concello de la concesión del establecimiento El Chiringuito.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, María Pardo, anunció la interposición de una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el trato que el Concello ha dispensado a este popular local hostelero que, desveló, realiza su actividad con la concesión extinguida desde el 20 de junio de 2017, sin posibilidad de prórroga y sin pagar el correspondiente canon al Concello, que asume desde junio de 2017 la concesión de los terrenos sobre los que se asienta el establecimiento y que paga a Costas un canon anual de 3.893 euros.

“Aceptó la gestión del andén de la calle de la playa en el espacio que afecta al Chiringuito, que ya no tenía más prórrogas, pero se olvidó de sacar a licitación la concesión”, ironizó María Pardo, que dirigió sus dardos contra el alcalde, Benito Portela, responsable de Urbanismo: “Pagan el alquiler del Chiringuito desde hace cuatro años y ahora dice que va a reclamar los pagos atrasados porque saltó todo con nuestra investigación”. La socialista echó en cara al Ejecutivo municipal que tramite ahora una autorización temporal en lugar de sacar a licitación la concesión, que incidió, podría reportar al Concello unos ingresos muy superiores al actual canon debido a su privilegiada ubicación.

Pardo instó a los socios de Sadamaioría en el Gobierno local, Alternativa dos Veciños y BNG, a pronunciarse sobre este asunto y subrayó que hace dos días se celebró una junta de portavoces en la que tuvieron acceso a toda la documentación, por lo que no pueden alegar ignorancia, incidió. La portavoz de Alternativa, María Nogareda, rechazó pronunciarse sobre este asunto en el pleno y explicó que había reclamado una reunión “con las personas implicadas para tener una perspectiva global” antes de opinar: “Eso no quiere decir que no haya que depurar responsabilidades y explicar todo esto”, recalcó. La edil nacionalista, Isabel Reimúndez, replicó que la labor de su grupo “no es la de fiscalizar la labor del resto del gobierno”: “Si hay alguna responsabilidad, que se lleve al juzgado, nosotros no tenemos competencias”, zanjó.

El alcalde fue el último en tomar la palabra: “No hay deudas prescritas, Sada no va a perder ni un euro con esta gestión”, recalcó Portela, que apuntó que “hay un expediente abierto para regularizar la situación de El Chiringuito. “Es cierto que llevan desde el 2017 en situación irregular”, admitió.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, Costas concedió en 2017 a Sada la concesión de la ocupación de 5.906 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre para la legalización de la ordenación desde La Sociedad y el final de la zona arbolada de la playa. En este tramo se asienta la concesión de 158 metros cuadrados de El Chiringuito, que fue adjudicada en 1983, prorrogada en 1998 por 15 años y en 2013 por cuatro años sin posibilidad de más moratorias y que incluye el bar y el servicio de vestuarios, aseos y duchas. A consulta de este diario, el actual gerente, Andrés Vicos (hijo del titular original) explicó que no pagó el canon porque no se lo reclamó el Concello y recalcó que la concesión se limita al “edificio de cemento” y que sí dispone de las correspondientes autorizaciones por las terrazas.

El responsable de este negocio hostelero solicitó autorización el pasado 21 de mayo para continuar con la explotación del establecimiento hasta que salga a licitación y se adjudique la nueva concesión, petición que todavía no ha sido resuelta. Vicos incide en que el caso de El Chiringuito no es un caso aislado y apeló a otras concesiones vencidas que no hay salido a licitación, como la Casa da Cultura o, La Terraza, entre otros. “Esto no es un negocio, es nuestra vida”, afirmó.

El Concello dispone de un informe del técnico de Urbanismo Hipólito Pérez favorable a la autorización temporal para que el titular de El Chiringuito prosiga solo por el tiempo necesario para licitar y adjudicar una nueva concesión (que solo podrá ser por 11 años, dado cuatro ya han transcurrido). El técnico subraya que el Concello está obligado a abonar el canon aunque no se preste este servicio hostelero, de duchas y vestuarios y subraya que el titular deberá abonar el importe del canon por la ocupación del dominio público desde el 2017. Intervención ha emitido un informe en el que recuerda que este tipo de concesiones deben otorgarse en régimen de concurrencia competitiva para fijar el canon y que en que en este caso, con El Chiringuito en precario, su titular debe pagar al menos el coste que la concesión tuvo para el Concello desde 2017 (3.893 euros anuales). Secretaría todavía no ha emitido informe.

El pleno evidenció la tensión y falta total de sintonía entre Sadamaioría y el PSOE. En respuesta a otras preguntas del PSOE sobre supuestas irregularidades en las labores de un auxiliar de policía, la edil Pilar Taibo ironizó con la similitud de las preguntas con las de la acusación en el proceso abierto al hilo de una denuncia por acoso del exjefe de la policía y le afeó a María Pardo que “invierta tanto esfuerzo” en esas cuestiones, y “vaya de la mano de quien va, careciendo de toda ética” en vez de preocuparse más “por el bienestar de los vecinos”.

Licitación exprés de ayuda en el hogar

El pleno acordó ayer licitar por 1,8 millones el servicio de ayuda en el hogar tras el ultimátum de la concesionaria, que ha renunciado a la prórroga y amenaza con dejar de prestar ya el servicio. La concejala de Benestar, Isa Reimúndez, apeló ayer a la necesidad de ser “prudentes” y apuntó que trabaja para alcanzar “la solución más viable y favorable “. El PSOE votó a favor, aunque echó en cara al Ejecutivo su improvisación. "Hacen todo deprisa y corriendo", les afeó María Pardo. El PP se abstuvo, criticó la tardanza en licitar el servicio y recordó que la actual concesionaria renunció a la prórroga ya en febrero: "Está a punto de finalizar julio", incidió Soraya Salorio, que instó al Gobierno a explicar cuándo tiene pensado dejar el servicio la adjudicataria, Idade de Ouro Servicios SociosanitariosS.L: "Los usuarios están temblando", advirtió.

Isa Reimúndez se mostró cauta, explicó que la actual gestora había reclamado un incremento del precio por hora que consideran injustificado y que tras fracasar las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo decidieron aprobar cuanto antes unos nuevos pliegos y "agilizar lo máximo posible licitiación". "Seguimos negociando para asegurar el servicio", apuntó. El alcalde, Benito Portela, agradeció el "trabajo complicado y complejo" de la concejala de Benestar y los habilitados nacionales en una "situación de premura". "Nos pilló de improviso que no quisiera prorrogar la empresa", apuntó.

La sesión dio luz verde también por urgencia a la adjudicación de la escuela infantil Florita Ramos a Aurora Pilar y Ana SL tras quedar desierta la primera convocatoria. El PSOE votó a favor y el PP se abstuvo. La nueva adjudicataria , que tomará las riendas del centro a partir del 1 de septiembre, subrogará a las maestras, recalcó el Ejecutivo municipal. El alcalde, Benito Portela, agradeció en nombre de toda la Corporación el trabajo de la anterior gestora.