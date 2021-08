Músicas en la intimidad del alfar

El alfar del Museo Os Oleiros es un espacio dentro de los jardines de As Torres de Santa Cruz “bastante desconocido para gran parte de la población”. Esta zona donde se imparten las clases de la Escola Municipal de Olería ha sido en el último mes el escenario de un inédito microfestival de música, de entrada gratuita, que ha “funcionado muy bien”, por lo que tendrá continuidad otros años, según explicó la responsable técnica del museo, Ana Justo.

As Tardes do Alfar, es el título de este festival que se organizó con múltiples objetivos. Completar la oferta de actividades culturales y de ocio para los jóvenes, ser un “escaparate” para los grupos de música de Oleiros y de la comarca y acercar los contenidos e instalaciones del museo a la población, sobre todo a la de menor edad. Los grupos Kent Band, Undercover, The Rapants y Topanga encabezaron este festival con aforo limitado a cincuenta personas.

“Se planteó como un festival íntimo, en un espacio en los jardines que es muy desconocido en general y se ha llenado prácticamente. Ha venido mucho público joven y los grupos también lo eran, una banda tenía músicos con edades entre los 17 y los 19”, explicó Ana Justo.

El Museo Os Oleiros vive un relanzamiento desde la llegada de esta técnica hace unos cinco años. Durante esta pandemia, en la que los museos prácticamente han cerrado todo el tiempo, se abrió a las redes sociales para tener visibilidad, mantener su función cultural, dando a conocer imágenes de piezas y su significado, una visita virtual. También trabajan en tener una página web propia. El personal realizó un estudio de los visitantes que acudían y comprobó la necesidad de abrirse a los más jóvenes, atraer a un público de entre 16 y 25 años que normalmente no acude a estos lugares.

Los jóvenes no solo eran los músicos y el público, sino que también fueron los protagonistas incluso en la propia confección de las entradas a los conciertos, que se diseñaron a mano y resultaron pura artesanía: “Las hicieron con moldes los jóvenes de las Casas da Mocidade, en colaboración con Terra Lume”, señaló Justo.

Oleiros está cubriendo todo el ciclo relacionado con el barro que dio origen a su nombre. Este festival en el alfar contó con demostraciones previas de alfarería en cada sesión, de mano del joven alfarero Alberto Lista de Buño. Y en unas fechas en las que también se ha realizado una nueva edición de la consolidada Alfaroleiros, una de las grandes ferias de alfarería de Galicia junto con la de Buño.