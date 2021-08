El Partido Socialista de Oleiros va a solicitar el acceso a “toda la documentación obrante en el expediente” de la modificación del contrato de las obras de urbanización del sector SUD-1 de Cividanes en Mera que aprueba el Gobierno local debido a que supone abonar 312.051 euros (IVA incluido) más a las empresas López Cao y Oys Noroeste para que cambien un gran número de actuaciones que realizaron en la zona donde se ejecutaron zonas verdes, viales y sendas junto al regato, además de instalar alumbrado y otros servicios.

Las obras se iniciaron en julio de 2019, prácticamente están finalizadas aunque valladas pero los técnicos tras inspeccionar la zona han resuelto que no es necesario instalar una estación de bombeo para aguas residuales ni dos depósitos para un tanque de tormentas porque podría haber vertidos al cauce, es necesario reparar un colector de una calle anexa, hay que cambiar el pavimento de los viales, es necesario retranquear los postes de luz y teléfono y hay que cambiar las farolas, entre otros.

El portavoz municipal Jorge Pérez considera “increíble y gravísimo” que estos “defectos” se hayan advertido “más de dos años después de haber iniciado las obras” y con el plazo de ejecución vencido hace ocho meses. Pérez señala que Oleiros, para hacer esta modificación, se acoge un artículo de la Ley de Contratos que prevé modificaciones no revistas en el pliego y considera que no es un cambio “sustancial”, de lo que duda al preverse tantas obras para corregir las deficiencias. Señala además la curiosidad de que esta ley indica que se permite siempre que el valor de la modificación no supere el 15% y en este caso es el 14,97%.

El edil recalca el “sobrecoste” para las arcas municipales de estos “graves errores” en la redacción del proyecto.