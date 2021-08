El Concello de Culleredo defiende que la mejora de las pistas deportivas del municipio, que permanecen cerradas a la espera de que los técnicos municipales recepcionen la obra —paso necesario para completar el procedimiento administrativo que marca la ley—, se realizó a iniciativa del Gobierno local. Tras la convocatoria de dos protestas por parte de vecinos para urgir a la apertura de los recintos y en respuesta a “las informaciones difundidas por grupos de oposición sobre las actuaciones emprendidas”, incide en que “todas las obras públicas, de cualquier Administración, concluyen con un procedimiento administrativo reglado, la recepción, que compete a los técnicos”.

El Ayuntamiento apunta que “los funcionarios han determinado en este caso concreto que las pistas deportivas no se pueden abrir hasta que no hayan realizado la recepción, que se realiza en la fecha que ellos establecen de acuerdo con su trabajo” y que “el Gobierno municipal cumplirá estrictamente con este procedimiento y no abrirá las pistas mientras los técnicos no lo determinen” ya que “el Concello tiene que respetar escrupulosamente la normativa, por mucho que determinados grupos se dediquen a difundir falsedades o a instigar supuestas protestas en su interés partidista”.

Recuerda que las obras se realizaron por su “propia iniciativa” y “solo con sus votos favorables”. “El equipo de Gobierno es el máximo interesado en abrir cuanto antes”, asevera.