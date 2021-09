La avenida Baldomero González es una vía que discurre por la parte de atrás de la Casa do Concello y que está llamada a cambiar las rutas que utilizan habitualmente los conductores que circulan por Arteixo. Está previsto que conecte las dos calles principales de la capital municipal, la avenida de Fisterra y la travesía de Arteixo. A día de hoy, esta carretera no cumple está función porque el Ejecutivo municipal todavía no ha ejecutado la conexión con estas dos vías. Ahora el Gobierno local está más cerca de poder avanzar en esta actuación, ya que acaba de aprobar el proyecto de urbanización para la unión con la travesía.

La prolongación del vial será de unos 50 metros de longitud, con doble carril de doble sentido en un ancho de 16 metros. En su margen derecho, la calle incrementa su amplitud en un metro incorporando parte del paseo fluvial para mejorar las condiciones mínimas garanticen el cumplimiento de las directrices en cuanto a dimensiones de viarios de circulación, según recoge la propuesta técnica.

El presupuesto de la actuación asciende a 240.000 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. Las obras incluyen la ejecución de las redes de servicios de electricidad y agua. Una vez aprobado el proyecto de urbanización, el Concello podrá proceder a licitar los trabajos.

El otro extremo de la avenida Baldomero González, la conexión con la avenida de Fisterra, está pendiente de la finalización de la tramitación de tres desarrollos urbanísticos, con lo que tardará más tiempo.