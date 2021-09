El Concello de Betanzos acaba de adjudicar las obras de la primera fase de restauración y conservación del Estanque del Retiro del O Pasatempo, la primera actuación del plan de recuperación que impulsa en colaboración con la Diputación. Se trata de las primeras obras incluidas en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la institución provincial (que prevé una inversión de 750.000 euros) para las que se destinarán finalmente 485.599 euros. Los trabajos salieron a contratación por 524.000 euros y han sido adjudicados por 485.599 euros a la única empresa que se presentó: Parteluz Restauración, una firma de Lugo especializada en pintura, escultura y arquitectura patrimonial.

El Gobierno local avanza que los trabajos no comenzarán antes de dos meses y que se prolongarán durante 15 meses.:"Teniendo en cuenta la complejidad de las actuaciones, los trabajos serán ejecutados por una empresa especializada en restauración y rehabilitación, que acreditó su solvencia técnica con una relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, avaladas con certificados de buena ejecución", destaca en un comunicado. Entre otras otras actuaciones, la empresa adjudicataria participó en la restauración de la Catedral de Santiago, apuntan desde el Ejecutivo.

Los trabajos de restauración del Estanque del Retiro se adjudican a punto de cumplirse tres años del derrumbe de parte del templete, un desprendimiento que disparó todas las alertas sobre el estado de conservación del Pasatempo y que llevó al Concello a cerrar el parque enciclopédico por precaución. La alcaldesa, María Barral, explicó que “si bien la intención del Concello era adjudicar los trabajos antes, lo cierto es que los trámites administrativos y económicos para preparar la licitación junto a la redacción del propio proyecto, que fue compleja, llevó a que todo este proceso llevase más tiempo de lo esperado, a lo que hubo que sumar los procesos establecidos para su autorización”.

La alcaldesa alabó hoy el papel “fundamental”de la Diputación y defendió que “la colaboración de la Xunta no puede limitarse a la redacción del plan director" (adjudicado por la Consellería de Cultura en junio por 69.000 euros más IVA). "La Xunta debe aportar una cantidad económica, como mínimo, similar a la Diputación, teniendo en cuenta que, además, se trata de un Bien de Interés Cultural”, defiende María Barral.

El Gobierno gallego supeditó inicialmente la aportación económica a la declaración de O Pasatempo de Bien de Interés Cultural, una distinción que se hizo de rogar, los trámites se iniciaron en 1981, pero no se completaron hasta febrero de 2020, dos años después de que el Concello de Betanzos y la asociación Amigos do Pasatempo instasen de nuevo la tramitación. Aunque el Ejecutivo gallego apuntó inicialmente a la posibilidad de redactar el plan director en paralelo a los trámites para declarar BIC el parque enciclopédico, los trabajos de redacción de este documento, vital para garantizar una restauración respetuosa y sostenible, no se adjudicaron finalmente hasta el pasado mes de junio, año y cuatro meses después de la declaración definitiva del BIC . La empresa redactora dispone de 15 meses para elaborar el plan. La demora en los trámites contrasta con el avanzado estado de deterioro de O Pasatempo, constatada por los propios técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio y también por los expertos que redactaron en 2016 el anteproyecto de restauración, en el que advertían ya de del "riesgo de colapso" del parque enciclopédico, con varios de sus elementos en peligro de "desaparecer" si no se actuaba de forma urgente.

Proyecto del Estanque del Retiro

El Gobierno local explica que el proyecto de recuperación del Estanque del Retiro tiene como objetivo conseguir que todos sus elementos arquitectónicos "puedan ser recorridos por el público para su conocimiento y disfrute, y sean seguros desde el punto de vista funcional y estructural y adecuados desde el punto de vista estético". El plan incluye la estabilización del material escultórico, evitando en general completar las piezas deterioradas. Según detallan desde el Eejecutivo, la adjudictaria solo reconstruirá aquellos elementos "que resulten perturbadores para el ojo del espectador para facilitar la lectura escultórica".

Los técnicos procurarán que los materiales a emplear sean del mismo tipo que los utilizados en la obra original, pero diferenciándose en color o textura, para dejar explícito cuál es el original y cual la reconstrucción implementada. Solamente se aportará nuevo material cuando las necesidades estructurales, funcionales, o de comprensión, lo recomienden. Dada la variedad de la intervención en cada pieza, o conjunto, requerirá de una metodología singular.