El jurado del XVI Certame de Narrativa Concello de Curtis, titulado en esta edición Estou fatal. Teño que contarllo a alguén, ha seleccionado Quen me devolve a min a vida, de Alba Guzmán Falcón (Ourense) como el relato ganador en la categoría A, con un premio de 400 euros. El segundo premio de esta categoría, de 200 euros, recae en Inferno flotante, de Alfredo José Fernández Marques (Pontevedra). En la categoría B, el ganador es Os borrachos con estilo non gastamos Lorazepam, de Daniel Irimia Yáñez (Cospeito), premiado con 700 euros; y el segundo premio en esta categoría es, ex aequo, para Darwin” de Xosé Alfredo Naz Fernández (Vigo) y Exame de, de Noemí Pazó González (Brión), con 150 euros cada uno.