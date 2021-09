Tras más de dos décadas de trámites, el Concello de Betanzos sacará en breve a exposición pública el plan general, aprobado inicialmente este miércoles en pleno con el único voto en contra del BNG (el PP se abstuvo). El Ejecutivo defiende que el documento garantizará un crecimiento ordenado y sostenible, permitirá ampliar las zonas verdes y preservar los corredores ecológicos, impulsará el polígono de Piadela y reforzará el papel de Betanzos de cabecera comarcal. La oposición recela de las optimistas previsiones de crecimiento demográfico y cuestiona los desarrollos previstos en zonas inundables. El BNG, el más crítico, denuncia un modelo desarrollista, rácano en equipamientos y zonas verdes y que no soluciona los problemas de movilidad . A continuación, algunas de las claves.

Más de tres mil nuevas viviendas. El plan general prevé que Betanzos alcance los 15.642 habitantes en 2040 y la construcción de 2.699 viviendas: 1.820 en suelo urbano consolidado y no consolidado; 113, en suelo urbanizable y 766 en núcleo rural. El equipo redactor, Oficina de Planeamiento, confía además en reducir el porcentaje de vivienda vacía a la mitad, del 25% actual al 12,8% en 2049. El PXOM prevé destinar un 30% de la superficie residencial a viviendas de protección. En total, la capacidad del PXOM alcanzaría las 3.374 viviendas hasta 2049.

Los principales desarrollos en suelo urbano en la ciudad. El plan general distingue dos distritos. El principal se corresponde con la ciudad y el PXOM delimita seis ámbitos de suelo urbano no consolidado, tres de ellos en la zona de O Carregal-Pasatempo. Parte de los terrenos del denominado plano bajo están incluidos en el mapa de zonas inundables y el PXOM proyecta edificios sobreelevados para reducir el riesgo de anegamientos. En esta céntrica zona, el documento urbanístico prevé la demolición de las antiguas naves en desuso para liberar los terrenos más próximos al Mendo. Los otros tres desarrollos en suelo urbano consolidado en el distrito principal se ubican en el contorno entre García Naveira y O Rollo. Uno de los polígonos abarca la zona de O Frade, sobre terrenos incluidos también en el mapa de zonas inundables, que remataría las traseras de las edificaciones con frente a la Avenida García Naveira. La ordenación incluye la prolongación de la calle Pintor Seijo Rubio con la construcción de un nuevo puente sobre el Mendo hasta O Pasatempo y el principal equipamiento que prevé el PXOM: un centro de atención a la tercera edad. En la zona entre la calle de O Rollo y la bajada hasta el puente de As Cascas se prevé también otro desarrollo que incluye un ascensor para salvar un desnivel entre As Cascas y la nueva zona verde de O Rollo. El documento urbanístico prevé también un sector de suelo urbanizable en Betanzos Novo con capacidad para 113 viviendas.

Segundo distrito: los enclaves urbanos secundarios. El segundo distinto abarca la zona de A Infesta y Montellos. El plan general establece dos ámbitos de suelo urbano no consolidado. Su objetivo es el desarrollo de ámbitos mixtos residenciales y terciarios para “dar apoyo al polígono de Piadela”. “No se trata de crear un nuevo núcleo urbano tan denso como la ciudad, sino centros de segundo orden con capacidad para acoger servicios y dotaciones de proximidad y asentamientos residenciales inmediatos a las áreas de actividad”, recoge el PXOM.

El PXOM remite la ordenación del casco antiguo, los barrios históricos y el puerto a planes especiales. La redacción del plan especial de protección del casco histórico está ya en redacción y el Concello prevé elevar el documento a pleno en breve para su aprobación inicial. El PXOM remite también a un plan especial la ordenación de los barrios de A Ponte-Vella-Os Remedios y A Caraña, del puerto y de la estación de ferrocarril.

Superficie por tipos de suelo. Delimita 257 hectáreas de suelo urbano, 49,5 de suelo de núcleo rural tradicional, 124 de suelo de núcleo rural común y 1.987 de suelo rústico. El PXOM recoge en total 33 núcleos rurales.

Suelo industrial. Piadela como principal motor. El plan general prioriza el desarrollo del parque empresarial de Piadela, con una superficie vacante de 35 hectáreas. El PXOM prevé mejorar la conexión entre los polígonos norte y sur y un nuevo vial que conecte los enlaces de la A-6 y la N-VI en A Espantosa. Delimita también un desarrollo que se ordenará a través de un plan especial para reestructurar el enclave asociado a las antiguas naves de Vinsa. Remite a planes especiales la ordenación de un enclave empresarial en el entorno de Talai y A Infesta. Las áreas industriales, que abarcan también las del matadero de Montellos o las instalaciones de Tradema y las del entorno de A Condesa y la carretera de Castela, de ocuparán en total el 4,2% del suelo municipal.

Principales zonas verdes y espacios libres. El PXOM prevé pasar de 5,9 metros cuadrados de zona verde por habitante a 16,8. Prevé un parque en A Magdalena que incorpore las ruinas de la fábrica de curtidos, un área recreativa y deportiva en las Minas de Tiobre, la ampliación del paseo del Mandeo y el Paseo da Tolerancia, el acondicionamiento de la plaza Enrique VIII, la habilitación de huertas urbanas en A Cañota, el Xardín do Rollo, entre otras.

Un centro de mayores, equipamiento estrella. Se trata de la principal carencia de equipamientos que detecta el PXOM, que prevé su construcción en O Frade, en lugar del auditorio previsto anteriormente. El plan general prevé también un intercambiador modal en la estación de ferrocarril con usos terciarios complementarios.