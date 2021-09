Texto El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicó que el número de agentes del cuerpo de la Policía Local es actualmente de 42 efectivos. Esta cifra supone que existe un policía por cada 870 habitantes, cuando la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) aconseja que por cada uno de ellos no haya más de 667 residentes. La población actual de Oleiros, según el Instituto Nacional de Estadística, es de 36.534 personas.

La ratio o proporción de agentes por habitante que recomienda la Unión Europea es de 1,8 por cada mil vecinos, por lo que de nuevo Oleiros incumple esta recomendación al tener solo 1,1 efectivos por empadronado.

Vecinos del núcleo de Santa Cruz denunciaron la pasada semana la celebración de botellones hasta altas horas en la zona del puerto además de molestias por ruidos por el cierre de madrugada de algunos locales. Aseguraron además que al llamar por la noche a la Policía Local para que acude les dicen que no hay nadie, que no hay efectivos.

“Eso no es cierto, tenemos 42 guardias, un grupo que funciona muy bien. En un momento determinado sí se produjeron once bajas al mismo tiempo, pero fue algo puntual”, afirmó Seoane. El regidor sin embargo admitió que muchos agentes se acogen a la movilidad y se van a otros municipios. Seoane, respecto al ruido de locales, afirmó que se están “tomando medidas” y un establecimiento ya fue expedientado. Sobre los botellones señaló que siempre se han realizado y que son grupos de amigos que se reúnen y que después “dejan todo limpio”. Abogó por no demonizar a la juventud.

El Concello no obstante parece que es consciente de que sí faltan policías (hubo varias jubilaciones en estos dos últimos años).Hace unos días terminó el plazo de presentación de instancias para cubrir una plaza de policía local en comisión de servicios y también este mes publicó las bases para cubrir tres plazas de policía local (grupo C1) por oposición. En febrero de este año además finalizó el proceso para cubrir, por promoción interna, una plaza de inspector de la Policía Local.

En el presupuesto municipal de este año figuraban además, en la relación de personal de la policía, tres puestos a extinguir porque sus titulares no requerían la titulación necesaria para ocuparlos con todos los derechos.