“Os presentamos una propiedad situada en un paraje idílico y rodeada de las ruinas de un antiguo pazo del siglo XVII, llamado la Torre de los Andeiro”, comienza el anuncio de una conocida inmobiliaria, que tiene a la venta una casa en cuya finca se encuentran los restos del monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). “Esas ruinas están vinculadas a la historia y la leyenda de los Andeiro, de Juan Fernández de Andeiro”, quien logró “conseguir sobrevivir en un mundo absolutamente convulso, que se juntaran Portugal con Inglaterra, armar ejércitos y lograr el apoyo de potencias extranjeras en contra del Reino de Castilla, de Enrique II y su sucesor”, destaca el concejal de Patrimonio de Cambre, Ramón Boga.

Las ruinas que hoy se anuncian como “principal elemento decorativo” del “jardín de la propiedad en venta”, que “le otorgan y proporcionan multitud de espacios y rincones diferentes”, pertenecieron al castillo del “lugar de origen” de los Andeiro, explica Boga. “Las ruinas que quedan de la Torre de Andeiro, en manos privadas, apenas hacen adivinar la figura legendaria de Juan Fernández de Andeiro. Todos sostenemos esa figura con orgullo patrio cambrés. Tenemos a María Pita y a Juan Fernández de Andeiro”, estima Boga la relevancia de este personaje en el patrimonio histórico cambrés.

Fernández fue uno de los “belicosos nobles gallegos” que, “en el contexto de las guerras sucesorias entre Pedro I El Cruel y Enrique II de Trastámara”, se alineó con el primero, que perdió, por lo que Fernández, cuando “mataron a Pedro I”, tuvo que huir a Portugal. En el país vecino, donde conspiró contra Enrique II y buscó apoyos contra él, también del rey de Portugal y su mujer. “Llegaron a ocupar A Coruña, que durante tres años estuvo en poder de los portugueses, y en A Coruña se acuñaba moneda portuguesa”, asegura Boga. “Fernández se hizo amante de la reina de Portugal. Era algo sabido, era tremendo, e incluso lo hicieron conde de Ourem, pero entonces murió el rey portugués, quedó su hermano y liquidaron a Juan de Andeiro”, relata el concejal.

Estos hechos ocurrieron en el siglo XIV, pero no se puede datar con precisión el siglo de la Torre de Andeiro, asegura Boga, aunque la figura más destacada de ese linaje, Juan Fernández de Andeiro, “es del siglo XIV”. “Se podría suponer que fuese de esa época, pero no podemos afirmar nada”, aclara el edil. Destaca como curiosidad que, aunque en Cambre es conocido como el “conde de Andeiro, en realidad no existía en origen tal Condado y fue conde de Ourem, “que era más importante”.

La torre “siempre fue privada”. “Es muy posible que en el siglo XIX cayese en herencia o perteneciese al marqués de Almeiras, que se intitulaba conde de Andeiro” y quien “incluso tiene un poema dedicado a Andeiro”, relata Boga.

La propiedad se vende por 645.000 euros. Cuenta con un terreno total de unos 1.300 metros cuadrados, una superficie habitable de unos 452 metros cuadrados, piscina, terraza, cuatro dormitorios y tres baños. El anuncio aclara, en efecto, que se trata de un bien protegido.