El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, aprovechó ayer la inauguración del congreso internacional sobre Emilia Pardo Bazán para anunciar una exposición en homenaje a la escritora en los jardines del pazo de Meirás. El responsable autonómico avanzó que la Xunta ya trabaja en la organización de esta muestra y reiteró su propósito de convertir As Torres en un “faro de igualdad”. La pretensión de la Xunta de priorizar a Pardo Bazán en la resignificación de Meirás propició hace meses críticas de los grupos de la oposición en el Parlamento, (BNG y PSdeG), de administraciones como la Diputación o el Concello de Sada y de entidades memorialistas de Galicia, que sospechan que el propósito real del Gobierno gallego es silenciar el discurso sobre recuperación de la memoria histórica y reparación a las víctimas del franquismo .

Román Rodríguez defendió ayer que el pazo de Meirás debe convertirse en “un espacio de democracia, cultura, defensa de la mujer, igualdad y del legado de su creadora”. Celebró, además, que el consenso entre administraciones ha permitido dar pasos para “cumplir la voluntad de la escritora y poder acercar este espacio al patrimonio público”. Esta última afirmación fue acogida con estupor entre memorialistas, que recordaron con ironía que Pardo Bazán falleció en 1921, mucho antes del golpe de Estado, y que fueron sus herederos los que vendieron el inmueble a la Junta Pro Pazo del Caudillo para agasajar al dictador.

El Estado, titular provisional del pazo de Meirás, no aclaró ayer a este diario si permitirá esta muestra de Pardo Bazán, que presumiblemente no será la primera que acogerá As Torres tras su devolución al Estado. La Secretaría de Memoria Democrática suscribió el 5 de agosto un convenio con la Sociedad Mercantil Estatal Acción Cultural S.A. para la organización de la exposición temporal Pazo de Meirás: un camino a la memoria. Según recoge el convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de agosto, esta muestra repasaría “toda la historia del pazo, desde su creación por doña Emilia Pardo Bazán hasta el proceso de reintegración al patrimonio público”. El acuerdo fijaba el 4 de septiembre como fecha estimada de la inauguración, pero a día de hoy, veinte días después del plazo previsto, la exposición sigue sin fecha. El coste de esta muestra, según el acuerdo, es de 75.000 euros (50.000 los aportaría el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Sociedad Mercantil Estatal Acción Cultural aportaría unos 25.000 euros).

Todo apunta a que la organización de la muestra sobre Pardo Bazán en los jardines de Meirás que anuncia ahora la Xunta abrirá un nuevo frente con entidades memorialistas. La Asociación Suárez Picallo expresó hace unos días su “profundo malestar” con el Estado por dar permiso a la Xunta para celebrar en As Torres el acto de entrega de las medallas Pardo Bazán tras impedir a este colectivo celebrar un homenaje a los represaliados por el franquismo de Sada. “Esta desigualdad de trato nos duele, nos sorprende y nos preocupa”, advirtió la asociación en una misiva remitida al director general de Patrimonio del Estado en la que se refiere a la entrega de las medallas Pardo Bazán como un “acto político” que pretende “ocultar a la población el expolio y la etapa negra de nuestra etapa reciente”.

El anuncio de esta exposición sobre el legado de Pardo Bazán en Meirás se produce sin que hayan trascendido avances en la ampliación del decreto de Bien de Interés Cultural para blindar los bienes que atesora As Torres (la Xunta no aclaró ayer a este medio si se había resuelto el conflicto competencial que mantiene paralizados los trámites). Entre estos elementos, que penden de un fino hilo judicial, se encuentran muebles y obras de arte de Pardo Bazán, un legado que a día de hoy carece de protección (solo la biblioteca es BIC). El Concello de Sada es el único que reclama en el juzgado la integridad de los bienes. Los Franco defienden su derecho a llevarse prácticamente todo lo que hay en el pazo de Meirás, incluido el sarcófago que mandó labrar la escritora.