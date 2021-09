Usuarios de bus metropolitano del municipio de Culleredo denuncian que la insuficiencia de plazas en los vehículos, con aforo limitado por la pandemia, ha provocado que varios vecinos se queden en tierra al llegar el bus lleno a su parada. Vecinas de Vilaboa reclaman que se refuerce el servicio con otro vehículo en los puntos en los que la capacidad actual resulte insuficiente. El Ayuntamiento asegura haber recibido quejas de usuarios de varios puntos del concello y garantiza que las transmitirá a la Xunta, que tiene la competencia, y le pedirá que revise si es preciso llevar a cabo refuerzos para garantizar el servicio a los ciudadanos. Vecinos sopesan remitir un escrito al Gobierno gallego o reunir firmas si no se soluciona el problema. La Xunta asegura que solo hay constancia de que se produjera esa saturación el lunes, que fue debida a la acumulación de pasajeros por un vuelo retrasado y que se envió como refuerzo el bus procedente de Carral.

“Yo cojo el bus a las 8.15 horas en Vilaboa, pero últimamente nos deja tirados porque viene lleno. Antes, con lo del COVID-19, ponían uno supletorio, pero ahora ya no. El bus que yo cojo sale de Alvedro. Mi parada es la tercera y ya llega lleno”, asegura una usuaria, Aurora Rey, y afirma que “los usuarios están indignados”. “Mucha gente coge los buses anteriores, pero parece ser que también llegan llenos”, denuncia la vecina.

La usuaria explica que los viajeros que vienen de Carral sufren también las consecuencias de la insuficiencia de plazas. “El bus para en todas las paradas para coger a usuarios que se quedaron en tierra por ir llenos sus buses, y al final el de Carral tarda una hora en llegar a A Coruña”, explica Aurora Rey.

“Tienen que tomar medidas porque la gente está que se sube por las paredes. Y ahora viene el invierno, con lluvia y frío”, advierte la afectada. “Vamos a A Coruña a trabajar, no de excursión, y no puede ser que no llegues bien a tu puesto de trabajo por esto”, critica. La usuaria asegura que sufren este problema desde hace semanas. Avanza que los vecinos estudian plasmar sus quejas en un escrito y mandarlo a la Xunta o reunir firmas.

El Ayuntamiento de Culleredo recuerda que ya había trasladado a la empresa concesionaria del servicio la existencia de esta situación. Afirma que en los últimos días ha recibido protestas de vecinos desde varios núcleos del término municipal, por lo que se dirigirá a la Xunta para que sopese reforzar líneas.