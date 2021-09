Uno de los interrogantes sin despejar que salió a relucir en las jornadas sobre el museo Carlos Maside gira en torno a la delimitación del Bien de Interés Cultural. ¿Debe limitarse al museo o debe abarcar todo el conjunto de Cerámicas do Castro? El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, no se pronunció sobre este punto. Solo la abogada especializada en derecho de la cultura Patricia Gabeiras expresó su opinión, pese a matizar que es algo que les corresponde concretar a los especialistas. El BIC, defendió esta jurista, debería abarcar todo el conjunto de Cerámicas do Castro, al tratarse de la delimitación que más se ajusta a la filosofía original de este proyecto, a caballo entre el arte y la industria. Patricia Gabeiras animó a ver el BIC como una “oportunidad” y recalcó que la actividad industrial es compatible con esta figura de protección.

El Concello de Sada se pronuncia en el mismo sentido. El Ayuntamiento ya aprobó una moción en 2015 para instar a la Xunta a declarar BIC todo el conjunto identificado como Cerámicas do Castro argumentando que reúne las condiciones para ser declarado BIC en la categoría de “conjunto histórico”, al referirse a “agrupación de bienes inmuebles de carácter industrial y cultural, condicionada por una estructura física representativa de evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de la cultura del pueblo de Galicia y constituir un valor de uso y gozo para la colectividad”.

Más de un lustro después, con la incoación del expediente BIC aún pendiente, el pleno debatirá una nueva moción respaldada por los tres grupos que conforman el Gobierno local —Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños— para apremiar una declaración BIC que abarque la totalidad del conjunto Cerámicas do Castro.

La demanda no coincide con la que aprobó en 2010 el Parlamento a instancias del PSdeG, que se limitaba a instar el BIC para el Carlos Maside. La moción que elevará el Gobierno local de Sada a pleno llega después de que el grupo Cerámicas do Castro expresase públicamente su desacuerdo con la declaración BIC del museo al entender que supondría un “cortapisas” para su actividad. “Una cosa es exponer la colección y otra declarar el museo BIC, las condiciones cambian , la normativa no es la misma”, apuntó en declaraciones a este diario un portavoz del grupo, que apeló además a las trabas burocráticas que, vaticinó, demorarían cualquier obra en la fábrica, “hasta el cambio de un ventana”, por las normas que establece Patrimonio tanto en un BIC como en las instalaciones afectadas por el perímetro de protección.

La declaración de BIC obliga a abrir al público el bien protegido al menos cuatro días al mes y da derecho de tanteo y retracto a la Xunta en caso de que los titulares pongan a la venta la propiedad. Actualmente, el complejo Cerámicas do Castro solo dispone de la protección que le otorga desde 2017 el PXOM: ambiental, la más baja. El Gobierno local incorporó un nuevo apartado en la normativa de suelo de núcleo rural para usos industriales para evitar que quedase fuera de ordenación.