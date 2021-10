Sábado de actividad comercial en el núcleo urbano de Arteixo

El tiempo no acompañó, pero aún así los vecinos no faltaron a la cita con la feria de Arteixo que se celebra los sábados. La plaza del Balneario y sus alrededores se llenaron con puestos tanto de productos del campo como del mercadillo. A este evento ayer se unió la Feira do Comercio, que arrancó el pasado viernes en el campo de la fiesta. Hoy también volverá a estar en funcionamiento hasta la noche. El Concello asumió por primera vez la organización de esta iniciativa, que hasta ahora lo realizaba el Arteixo Centro Comercial Aberto (CCA). El cambio de gestión supuso que la inscripción, que hasta ahora era de pago, fuese gratuita para todos los establecimientos que deseasen participar, con independencia de que estuviesen asociados o no al CCA. La asociación de comerciantes del municipio colaboró con la organización, ya que se encargó de la inscripción de los participantes.