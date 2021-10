Andrés Lijó y María Dolores Sieira, familiares de represaliados y miembros de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, leyeron este jueves en el pazo de Meirás fragmento de las cartas de despedida que sus parientes dejaron para sus familias antes de ser fusilados. Ambos protagonizaron dos de los momentos más destacados durante el homenaje realizado en Sada a los represaliados del franquismo, con motivo de la inauguración de una exposición sobre la historia del pazo de Meirás a cuya inauguración asistió el secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez.

A continuación reproducimos el texto íntegro de las cartas de despedida de José Sieira y José Lijo, represaliados del franquismo, dejaron escritas antes de ser fusilados en 1937.

Carta de José Sieira a su esposa, Dolores González

Querida esposa:

Deseo que al recibo de estas dos letras estéis buenos de salud en compañía de los que fueron mis hijos, yo en estos momentos de martirio estoy bien. Adiós para siempre. Pues Loliña, en estos momentos tenemos el piquete esperando para llevarnos. No te pido nada, sino que cumplas mi deseo y no tengas pena, tú lo ves que es un crimen, pero no hay que hacerle, así que dejarse matar, no hay más remedio, así que lo que te pido es que seas una mujer como fuiste para mí. Esto es para bien de nuestros hijitos. De lo demás, tú sabrás que tienes que hacer, vida de mi alma.

Cuando mejor estábamos, vinieron a separarnos para siempre, vida. Pero tengo confianza de que será vengada por otros, así que te encargo que no lleves la vida amarga ni te hagas mala sangre, que las ganancias son iguales, vida, que yo después de muerto no entristezca una vida. Cuida de los hijitos, que es mi deseo y muero con ellos en el sentido, que si estaba pensativo era por eses desgraciados que los condenan al hambre estos asesinos, que no se les puede llamar otra cosa.

Ahora estarán contentos los de esa, viendo a unos infelices por las puertas pidiendo un pedazo de pan y les dirán que su padre era un bandido, que son capaz de eso y para mucho más.

Así que me despido de ti con fuertes besos y abrazos para nuestros hijitos, diles que lo mataron, vida, y besos y abrazos para toda la familia. Tú recibes el último abrazo de este que muchiño te quería. Muero con tu nombre en los labios.

Carta de José Lijó a su madre, Manuela Louro

Querida madre: Llegó la hora y hay que marcharse. Mamá, le pido perdón por lo que le he hecho sufrir y tenga resignación, que es una consecuencia de la guerra y una vida más no importa nada.

Yo marcho tranquilo, madre, no le he hecho daño a nadie ni he robado ni matado y por eso mi conciencia va tranquila, ya sabe usted. Que soy católico pero no me confieso para mostrar así mi repulsa a toda esa armadilla que han hecho entre curas y militares.

Un abrazo a mis hermanos muy fuerte muy fuerte y mire por los pequeños de los cuales tengo el sentimiento deshecho, quedan sin padre los pobres y espero que mis hermanos hagan las veces mías con ellos.

Mamá, un fuerte abrazo y tenga paciencia, abrace también a toda la familia en mi nombre y le agradecería mucho que se llevara siempre bien con Dolores.

Mamá, adiós, tenga calma, que estoy fuerte y no lloro.

Adiós de su hijo

Pepe