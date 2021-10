“No fue ni quiso ser un fotógrafo de valía artística, de intentar hacer la foto y que todo el mundo lo reconociera y tal. No le gustaba nada ser protagonista de nada. Y, sin pretenderlo, ni mucho menos pasársele por la cabeza, su trabajo es ahora muy útil para nosotros, tiene mucho valor documental”, explica el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Carral, Carlos Lorenzo, sobre José Gestal Cardoña, el fotógrafo que documentó los paisajes y el estilo de vida del municipio entre los años 40 y principios de los 80 y que acaba de ser reconocido con el Premio Fotógrafo Histórico de la Diputación. Autor de la mayor parte del archivo fotográfico del Concello de Carral, que custodia su material gracias a un convenio con la familia firmado en 2018 y que ha expuesto cámaras y útiles suyos e instantáneas de su creación, Cardoña recibirá ahora un nuevo homenaje el día 13, con un acto por la mañana en la Diputación, al que asistirá su hija Matilde, que en su día le ayudó con las fotos, y una mesa redonda por la tarde en Carral, en el que se reivindicará su trabajo.

Rara es la familia de Carral que no tenga en casa una foto tomada por Cardoña, asegura Lorenzo. De estudio o de las que hacía por las calles y plazas, cuando recorría a pie el municipio para inmortalizar recuerdos que después intentaba vender llevándolos a tiendas y bares de la zona donde había tomado la instantánea, o buscando directamente a los retratados. Llegado un punto ya contaba con repartidores. “Al principio vivía en A Coruña, en Monelos, y venía en bici desde allí y por Carral andaba a pie. Cuenta su hija que alguna vez llegó a casa con los pies ensangrentados. Antes no era como ahora. Con el tiempo tuvo una moto, fue mejorando”, relata el técnico.

“Era, como digo yo, un obrero de la fotografía”, explica Lorenzo. “Se adaptó a manejar las cámaras incluso después de perder la visión de un ojo y dedos de una mano en el accidente que tuvo. Había que tirar y tiró”, asegura. Nacido en Bribes, Cambre, Gestal

Del valor documental de su archivo, explica Lorenzo que Gestal “fue el único que estuvo por aquí”. “Al final estuvo por aquí Manuel Ferrol, pero poca cosa. Él siempre fue el fotógrafo. Era un hombre muy sencillo, no buscaba más que ganarse la vida y hacer las fotos bien. Y de aquel trabajo dejó todo este legado”, señala.

“Su palabra, como se suele decir, iba a misa. Era una persona muy trabajadora, muy formal. Y muy respetuosa”, asegura Matilde Gestal, hija del fotógrafo. “Él no se imaginaría esto y, si estuviera vivo, quizás diría que no, porque era una persona muy recta, muy seria. Él andaba a lo suyo. La gente de antes no era como ahora”, cuenta su hija, quien, sin embargo, sí confiesa estar “ilusionada” y “muy contenta” con el reconocimiento y los actos de homenaje previstos.

Relata que la familia ayudaba con el trabajo. “Mi madre era la que revelaba las fotos en el laboratorio y todo eso. Y yo echaba una mano. Cortaba las fotos en la cortadora, con esos pinchitos a los lados, hacía algunas fotos de estudio a niños, para la escuela, y alguna vez, si él ya tenía otra cosa, tengo ido a comuniones a la iglesia de Carral y a Santa María de Vigo. Más lejos no”, cuenta Matilde Gestal.

Corrobora que su padre no tenía vocación artística ni de transcendencia. Buscó un modo de ganarse la vida y se readaptó incluso cuando un accidente con el magnesio para el flash le dejó si un ojo y varios dedos de una mano. “Cuando vino de la guerra, trabajó en transportes militares, y después había que ganar dinero para vivir. No era un fotógrafo de estos como lo que hay ahora, que estudian la fotografía... Él era fotógrafo, pero lo básico. Pero bueno, hizo muchas fotos muy bonitas y, además, bien hechas”, sostiene su hija.