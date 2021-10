Carral acogerá ocho obras en el Ciclo de Teatro de Outono entre este sábado, día 16, y el 11 de diciembre. La programación se presentó ayer en la Casa da Cultura, con asistencia del alcalde, Javier Gestal; el diputado provincial de Cultura, Xurxo Couto; miembros del Gobierno local y de agrupaciones que se actuarán.

El ciclo contará con siete funciones dirigidas a público adulto y una al familiar. Gloria nacional, de Teatro do Noroeste, inaugurará el calendario este sábado. Crónica dunha heterosexual insatisfeita, de Verdeveras, tomará el relevo el día 23. El día 30 Ainé representará Coleccionistas. Noviembre comenzará con Dúas pedras no camiño, de Mofa e Befa, el día 6. Completan el cartel Ibuprofeno Teatro, Contraproducións, Incendiaria e a Quinta do Cuadrante y Elefante Elegante. Las entradas, gratuitas, deben reservarse en el 981 672 580.