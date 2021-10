La Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), en colaboración con la Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, organiza la jornada Boas prácticas agrarias no cultivo de trigo do país, que se llevará a cabo el próximo viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas. El curso será impartido por Manuel Da Cunha, do Grupo Da Cunha, y por Fernando Almeida, ingeniero agrónomo.

Los contenidos de la jornada versarán sobre la indicación geográfica protegida del pan gallego, oportunidades para la producción de trigo, rotación de cultivos, preparación del terreno, abonado y semillas.

La jornada se realizará en el Aula O Laranxo, en San Marcos, en Abegondo.