Un total de noventa personas se han inscrito en el Seminario As Pradarías Mariñas, tesouros de Biodiversidade, el primero de estas características que se celebra en Galicia, según ha destacado el organizador, el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida), ubicado en el castillo de Santa Cruz. Este seminario se impartirá hoy y mañana, tanto en formato presencial como digital.

En estas jornadas se hablará sobre las praderas marinas, uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Una de estas praderas marinas existe en la playa de Santa Cristina.

En estas clases estarán investigadores y expertos de la Universidad de Vigo, del País Vasco, de la Universidade do Algarve y del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. La primera ponencia la realizará Miguel Ángel Mateo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del School of Sciences and Centre for Marine Ecosystems Research, de la Universidad de Edith Cowan de Australia. Hablará también la educadora ambiental del Ceida, Verónica Campos.