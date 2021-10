Ciudadanos de Cambre reclama que los plenos municipales vuelvan a contar con asistencia de público. La concejala de la formación naranja, María José García Hidalgo, asegura que expuso esta demanda en las comisiones informativas de este jueves, dado que ese mismo día se publicó el decreto que dio por concluido estado de emergencia en Galicia y vuelta a los aforos del 100%. La edila aseguró ayer que todavía desconocía si el pleno del próximo jueves permitirá la asistencia de público o no.

García Hidalgo afirma que la respuesta del primer teniente de alcalde, Juan González Leirós, que presidió la comisión en ausencia del alcalde, fue que “se valoraría” y que se le respondería cuando se decidiese. La concejala de Ciudadanos afirmó ayer no haber obtenido contestación todavía y acusó al Gobierno local de evitarla “pese a conocer perfectamente que no existe ningún impedimento para la asistencia del público”.

“¿Prefieren que no acudan los vecinos?”, se pregunta García Hidalgo. “Esa es la sensación que nos trasladan al no dar una respuesta y nos demuestran el poco interés que tiene el Gobierno local de Cambre en que los vecinos puedan presenciar y conocer de primera mano el día a día de la gestión municipal, una gestión repleta de irregularidades denunciadas pleno tras pleno por toda la oposición y que no parece interesarles que llegue de manera presencial a los cambreses que deseen asistir”, criticó.