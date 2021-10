El Partido Socialista de Oleiros aseguró que el expediente que ha facilitado el Concello a los grupos de la oposición para preparar el pleno extraordinario que han solicitado sobre el estado de las infraestructuras de agua y saneamiento tras las inundaciones de viviendas, y que se celebra este jueves, “carece de la práctica totalidad de la documentación solicitada”. El portavoz socialista Jorge Pérez, explicó que después de insistir ante la Secretaría accidental respecto a que solo se les facilitó parte de los expedientes solicitados y sobre la necesidad de un informe certificando qué documentación se pone a disposición de los partidos y cual no, se le remitió la respuesta el pasado lunes, tres días antes del pleno.

Pérez además indicó que la información aportada es muy escasa y cree que se intenta “obstaculizar y dificultar la labor de control de la oposición”. Señaló que parte de los informes pedidos no se les entregaron, según les dicen, porque no están concluidos, y otros son antiguos y están en el archivo municipal. Respecto a los informes de la Policía y Protección Civil sobre las inundaciones en viviendas, la Secretaría informó de que quedaron a disposición de los grupos ayer lunes. Una de las cuestiones fundamentales en este pleno sobre las reiteradas inundaciones en momentos de fuertes lluvias estaba previsto resolverse tras pedir la oposición un informe sobre si las actuales redes de agua y saneamiento son adecuadas a la población existente pero la respuesta de la Secretaría fue que es un “expediente archivado y finalizado” por lo que no procede emitir informe. El Concello afirmó que “no existen valoraciones de daños” por parte de los servicios municipales respecto a las inundaciones de 2019 o las de 2021 en la urbanización O Vieiro, rúa Salvador Allende y Santa Cruz (frente al hotel Noa).

Acreditó también que ningún vecino afectado por las inundaciones en O Vieiro o en Salvador Allende en Nós presentó hasta el momento una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Concello, pero sí lo hizo en 2019 el edificio “en la zona del hotel Noa”, pero respecto a un anegamiento ocurrido en 2018, cuando estaba en construcción. El Ejecutivo remitió facturas de la empresa Limpergal, que entre julio de 2019 y la actualidad, efectuó veinte desatascos “urgentes” en las redes municipales (varios en Che Guevara y Santa Cristina). En cuanto a labores de trabajadores municipales, desde 2019 hasta hoy se realizaron 249 trabajos de desatasco en las redes de agua o saneamiento, sin contar limpiezas preventivas. El pasado día 9 se revisaron las redes de agua y fecales en la rúa Perdiz, en O Vieiro, pero la oposición desconoce el resultado.