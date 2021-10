“Sígueme para más mates”. Con esta invitación y unos originales vídeos con consejos y curiosidades sobre matemáticas, el joven cambrés Iván Rodríguez Vázquez, de 16 años, Heysivi, ha logrado reunir 49.400 seguidores en la red TikTok y se ha colado en la lista española de Forbes de los 100 influencers del año. “Al principio me sorprendió un poco tener tantos seguidores pero después en cierta manera me alegró ver que hay tanta gente interesada en aprender. Porque TikTok se suele asociar a vídeos de broma o de pasar el rato, pero no sabía que la gente se puede interesar tanto por algo como las matemáticas”, confiesa este joven influencer.

Explicaciones sobre cómo calcular la posibilidad de cruzar el puente de El juego del calamar o trucos para restar fracciones con mayor facilidad son algunas de las propuestas con las que este joven ha conquistado la red. Mientras cursa segundo de Bachillerato Científico-Tecnológico en Maristas, en A Coruña, con el foco puesto en lograr acceder a la carrera de Matemáticas, Iván Rodríguez sube los vídeos de TikTok, red que abrió en agosto, con el objetivo de lograr más seguimiento y dar mayor visibilidad a cuenta de YouTube, en la que cuelga vídeos de mayor duración y con animaciones y guiones que realiza él mismo. “YouTube es una red social que lleva ya tiempo y es más difícil crecer ahí si partes desde cero. Decidió hacerme TikTok y empezaba a explicar en vídeos más cortos, de 30 segundos a un minuto, trucos matemáticos con el fin de promocionar el canal de YouTube en un futuro”, explica el estudiante.

Comenzó a colgar vídeos al inicio del verano pasado, al acabar el curso. “Lo llevaba pensando un tiempo y, como me gustaban las matemáticas y vi que no había mucha gente que lo explicara con animaciones, decidí tirar adelante con los vídeos de YouTube. En TikTok hago vídeos más breves para poder subir de forma más constante. La animación lleva más tiempo, hay que hacer las animaciones y los guiones”, detalla el joven. “No me planteo por ahora vivir de eso, pero si surge y veo que es una opción, no lo descarto de cara al futuro”, asegura Rodríguez.

Una profesora de sexto de Primaria fue quien lo motivó y le descubrió su “pasión” por las matemáticas. Después, en primero de ESO, su profesor de Matemáticas le informó de que la Universidade de Santiago tiene un programa para estimular el talento matemático, al que se apuntó y en el que aprendió “conceptos matemáticos un poco más curiosos y diferentes de lo que se suele ver en el colegio”. “Muy interesante”, asegura.