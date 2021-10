Un escrito firmado por 22 vecinos de Orro y presentado por registro en el Concello de Culleredo ratifica los problemas en el suministro de agua que había trasladado el presidente de la Asociación Cultural e Veciñal de Orro, Xabier Villarrenaga, a través de este diario, y que en respuesta negó el Gobierno local. Los residentes solicitan al Ayuntamiento que cumpla con su deber de garantizar un correcto servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, mientras que el alcalde, José Ramón Rioboo, aseguró esta semana en pleno que ni el Concello ni la empresa que presta el servicio de agua —sin contrato desde junio de 2015— tienen constancia de problemas en la red más allá de averías puntuales por fallos eléctricos y, en respuesta a un ruego del BNG para que se atajen los problemas, afirmó no tener conocimiento de casas sin red de abastecimiento y le pidió al portavoz nacionalista, Antón Chouciño, que le indique las viviendas con deficiencias, “que sea una finca lógicamente urbana, con licencia, y que no sea una finca rústica que, como saben, por ley no se les puede dar suministro de agua ni eléctrico salvo que sea explotación agrícola-ganadera”.

Los vecinos se muestran “indignados” ante la “insinuación” del regidor al hablar de viviendas sin licencia o en rústico en respuesta a la petición del BNG de solucionar los problemas de presión y cortes de agua, aunque en alcalde se refiere en realidad a las casas sin servicio de abastecimiento y no se pronuncia sobre las viviendas con cortes o presión irregular en esa contestación, pese a ser lo que el nacionalista le pregunta. “Yo compré mi casa ante notario, actualicé todo según la revisión del Catastro que se realizó hace unos años, tengo actualizado el IBI y pago todos los impuestos”, asegura un vecino de A Canle, Ignacio Aparicio. El concejal de BNG replicó a Rioboo en el pleno que “es inaceptable insinuar que son viviendas sin licencia”.

Los problemas que denuncian los vecinos consisten, sobre todo, en presión irregular y cortes de agua. “Hay muchos cortes en verano. Muchas veces para ducharme y llegar a trabajar a las 15.00 horas corre el agua un minuto y luego, un hilillo. Para cocinar, lavar verduras o llenar un vaso de agua... en verano ya tengo tres jarra encima de la mesa por eso. Es horrible”, asegura la vecina de Orro Luz Manso. “Con las incidencias que pasamos a la empresa que lleva el agua ya tienen que saber cuántos vecinos protestamos”, afirma. Y añade: “Ya sé que en la parte alta hay menos presión, pero no es excusa para esto. ¿O en O Courel no les llega el agua?”.

“Te levantabas por la mañana y te encontrabas que no había agua. Eso era lo más llamativo. Vinieron de Gestagua varias veces, creo que había problemas con la bomba en A Garrocha, pero luego vuelve a haber problemas”, asegura otro residente en la parroquia, Héctor García. “Es un servicio por el que pagas, si pagas es para que te den un buen servicio, no que tengas que estar a expensas; hay un problema que no se soluciona”, denuncia. “Para mí lo peor son los cortes por la noche, que te levantes porque te tienes que ir a trabajar. ¿Cómo me aseo, cómo puedo hacer una vida normal, preparar la comida, ducharme? Tienes que estar, o bien con cubos, o bien con agua embotellada, que no es la ideal”, apunta este vecino de la zona de A Canle.

Los afectados replican así a la negación de Rioboo tras las quejas trasladadas por el presidente vecinal. “El abastecimiento de agua no presenta los problemas mencionados. Así lo ha verificado, una vez más, el Concello en conversaciones con los vecinos de Orro y con la empresa que presta el servicio”, aseguró el regidor.