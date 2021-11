Alternativa dos Veciños de Arteixo denuncia que el Gobierno local no permite a los vecinos participar y formular preguntas en el pleno municipal, lo que considera que son “formas poco o nada democráticas”.

La formación señala que el Ejecutivo municipal no respetó el reglamento de participación ciudadana al no admitir unas preguntas. “Estos actos protagonizados por el Gobierno municipal del Partido Popular son propios de dictaduras, y es por eso, que se no se pueden permitir ni consentir en una democracia consolidada como la nuestra”, afirma Alternativa.