El Ayuntamiento de Oleiros ha desestimado el recurso de reposición presentado por el portavoz del PSOE, Jorge Pérez, contra la supuesta denegación tácita de documentación a los grupos de la oposición por parte del Concello en relación al pleno solicitado para analizar la situación de la infraestructura de redes de agua y saneamiento municipales, tras los últimos episodios de inundaciones. Considera que sí se aportó la información pedida por la oposición, entre otros las actas, diligencias e informes de Urbanismo sobre las zonas donde hubo los anegamientos. Sobre otras peticiones se indicó que estaban archivados o para su consulta en la Secretaría.

En esta respuesta se dice que se puso a disposición de los partidos toda la documentación sobre O Vieiro (planos, licencias, actas, etc). La Secretaría también replicó que no pudo emitir informe porque el pleno no era para adoptar un acuerdo jurídico sino político, por lo que no procedía el informe pedido. Rechazó además cualquier vulneración del derecho de los ediles a tener toda la información.

La Secretaría detalló además que el edil socialista preguntó verbalmente por qué no se le entregaba determinada documentación solicitada y se le informó de que se estaba a la espera de los informes de distintos servicios, aunque se avisó de que era “documentación extensa y en muchos casos nada concreta”. La funcionaria recalcó que envió a los concejales informes sobre la formación del expediente del pleno, sobre el mantenimiento de las redes y sobre la inexistencia de valoraciones de daños por reclamaciones.